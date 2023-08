Schwere Schäden: Buchsbaumzünsler treibt Unwesen in heimischen Gärten

Von: Moritz Gorny

Das Bild zeigt einen Buchsbaumwickler auf Buchsbaumlaub. Einige Blätter haben sich bereits verfärbt. © panthermedia.net / Martina_unbehauen

Das bei Menschen beliebte Gewächs hat einen weiteren Fan: Die Raupe des Buchsbaumzünsler ernährt sich von den Zierpflanzen und richtet teils schwere Schäden an. Wir erklären, was dagegen hilft.

Kreis Kassel – Einige Gartenbesitzer schlagen gerade die Hände über dem Kopf zusammen. Ein kleines Insekt zeigt in ihren grünen Oasen große Wirkung: Die Raupe des Falters Buchsbaumzünsler befällt derzeit das Gewächs, das sich auch im Landkreis Kassel großer Beliebtheit erfreut.

„Der Zünsler sorgt für Kahlschlag an Buchsbäumen“, sagt Niklas Könnecke von der Niestetaler Firma Könnecke Begrünungen. „In den vergangenen Tagen habe ich das vermehrt in Privatgärten gesehen, die Buchsbäume sind dann braun, sehen aus wie verwelkt.“ Manche der Bäume seien so heftig befallen, dass sie nur noch ausgetauscht werden könnten. Ansonsten ließe sich der Befall nur schwer eindämmen.

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind hell- bis dunkelgrün gefärbt mit schwarzen Punkten und weißen Borsten. Ihr Kopf ist schwarz, sie werden bis zu fünf Zentimeter lang. © Boris Zerwann/ PantherMedia

Auch Regina Sander hat Bekanntschaft gemacht mit dem Tierchen, dessen Raupen bis zu fünf Zentimeter lang werden. „Der Zünsler ist hier nicht heimisch und hat kaum natürliche Fressfeinde“, erklärt Regina Sander das Problem. So könne er sich fast ungestört vermehren. Das hat vor allem mit dem Rückgang der Vogelpopulation zu tun, sagt die Gärtnermeisterin von der Baumschule Pflanzlust in Wolfhagen-Nothfelden: „Der Zaunkönig und der Gartenrotschwanz sind zwar auf den Geschmack gekommen, aber das reicht nicht zum Eindämmen.“ Für Sander ist es „ein menschengemachtes Problem“.

Wer nicht auf immergrüne, gut formbare Gewächse verzichten möchte, für den nennt Sander den Ilex als Alternative. Das Gewächs, das auch als Stechpalme bekannt ist, hat ähnliche Blätter wie der Buchsbaum. Der Ilex hat Sander zufolge aber zwei entscheidende Vorteile: Auf der einen Seite ist kein Tier darauf spezialisiert, ihn in dem Maße zu fressen. Auf der anderen Seite dienen seine Beeren Vögeln als Nahrung.

Zudem schlägt die Gärtnermeisterin die Berberitzenhecke als weitere Pflanze vor. Aus Naturschutzsicht sei sie noch besser als Buchsbaum und Ilex, beispielsweise weil sie für kleinere Vögel als Rückzugs- und Nistort dient. „Durch ihre Stacheln bietet sie Schutz vor Greifvögeln.“

Drei Fragen: Was tun bei einem Befall?

Woran lässt sich erkennen. dass ein Buchsbaum befallen ist?



Teilweise sind die Buchsbäume kahl gefressen, teilweise sind sie braun. Im schlimmsten Fall kann auch der Stamm durch Fraß beschädigt sein. Es finden sich kleine Gespinste, wie Gärtnermeisterin Regina Sander sagt.



Wie sehen die Zünsler aus?



Die Raupen sind gelb und grün und entwickeln ein schwarz-weißes Muster sowie Borsten auf dem Rücken. Sie werden bis zu fünf Zentimeter lang. Der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zufolge, verpuppen sich die Raupen in einem späten Larvenstadium. Die Puppe ist rund zwei Zentimeter groß, anfangs hellgrün und später etwas dunkler. Daraus entwickelt sich ein neuer Falter, der neue Eier legt – demnach bevorzugt an der Unterseite der Blätter gesunder Buchsbäume. Die Falter selbst sind weiß und haben einen braun-grauen Rand. Manche sind auch komplett braun.



Wenn ein Buchsbaum befallen ist, was lässt sich machen?



Laut Regina Sander hilft bei einem leichten Befall noch das Ablesen der Raupen oder Puppen. Niklas Könnecke ergänzt, dass auch ein Hochdruckreiniger gegen die widerspenstigen Tiere helfen kann. In härteren Fällen, sagt Regina Sander, führt ein starkes Zurückschneiden des Baumes eventuell zum Ziel.