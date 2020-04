Schwerer Unfall: Auto brennt auf B3 (Landkreis Kassel) - Die Insassen sind verschwunden 

In der Nähe von Fuldatal (Landkreis Kassel) gab es auf der B3 einen schwerer Unfall, ein Auto brennt aus. Aber die Insassen des Wagens sind verschwunden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag (23.04.2020) im Landkreis Kassel. Auf der Bundesstraße 3 zwischen Vellmar und der Kreuzung Fuldatal-Dörnbergstraße geriet ein Auto in Flammen. Die örtliche Feuerwehr und die Polizei waren im Einsatz. Die B3 war zwischenzeitlich zwischen den Anschlussstellen Vellmar und Fuldatal-Dörnbergstraße in Fahrtrichtung Kassel gesperrt.

Schwerer Unfall auf B3 bei Fuldatal (Landkreis Kassel): Auto prallt gegen Ampel

Nach Informationen der Polizei war zum Unfallzeitpunkt eine 21-Jährige aus Hamburg mit ihrem Kleinwagen die B3 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Göttingen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 16 Jahre alte Schwester, die in Fuldatal wohnt.

In Höhe der Einmündung B3 / Fuldatal, Dörnbergstraße verlor die 21-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Ampel und kam anschließend neben der Fahrbahn zum Stehen.

Das Auto geriet in Brand, die 21-Jährige und ihre Schwester konnten sich selbst mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Eben diese Ersthelfer brachten die beiden Unfallopfer noch vor Eintreffen der ersten Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in ein Krankenhaus in Kassel, sodass zunächst der Anfangsverdacht einer Flucht der Unfallopfer bestand.

Schwerer Unfall auf B3 bei Fuldatal (Landkreis Kassel): Insassen zunächst unauffindbar

Eine Fahndung der Polizei führte jedoch schnell zum Antreffen der Ersthelfer sowie der beiden Schwestern im Krankenhaus. Diese wurden nicht lebensgefährlich verletzt, mussten jedoch zunächst in ärztlicher Behandlung bleiben

Das Auto brannte völlig aus. Der Sachschaden am Fahrzeug wird von der Polizei auf ca. 3000 Euro geschätzt. Deutlich höher dürfte der Schaden an der Ampel ausfallen, welche durch den Unfall ebenfalls total zerstört wurde.

