Auto überschlägt sich: Person bei Unfall schwer verletzt

Unfall im Kreis Kassel: Eine Person wurde in Vellmar schwer verletzt. Sein Auto hat sich überschlagen.

Im Kreis Kassel gab es einen schweren Unfall .

gab es einen schweren . Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.

Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstagmittag (21.04.2020) wurde laut Angaben der Polizei eine Person schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in der August-Bebel-Straße in Vellmar (Landkreis Kassel). Nach Polizeiangaben soll sich das Auto des Opfers überschlagen haben. Die Person wird von den Rettungskräften vor Ort behandelt. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort. An der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall in Vellmar (Landkreis Kassel): Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018. In den ersten elf Monaten des Jahres 2019 verloren insgesamt 211 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr und damit drei weniger als von Januar bis November 2018, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden Mitte Januar mitteilte.

Auch bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten und der Zahl der Verunglückten gab es nach Angaben der Statistiker einen Rückgang. In den ersten elf Monaten des Vorjahres seien 18.817 Unfälle mit Personenschaden registriert worden. Das seien 5,5 Prozent weniger als von Januar bis November im Jahr 2018 gewesen. Die Zahl der Verunglückten sei um 5,2 Prozent auf 24.907 Personen zurückgegangen. Das seien die niedrigsten Werte der letzten 30 Jahre gewesen, sagte ein Sprecher des Landesamtes.

Unfall in Vellmar (Landkreis Kassel): Ähnliche Unfalle

Eine 68-Jährige aus Vellmar (Landkreis Kassel) hat einen Unfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die Frau stand nach Angaben der Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Weil sein Tieflader mit einem aufgeladenen Bagger höher als die erlaubten vier Meter war, hat der Fahrer eines Sattelzugs am Donnerstag in Vellmar (Kreis Kassel) gleich vier Brücken beschädigt.