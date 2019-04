Tropisches Privatparadies an Sansibars Traumstränden

Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im Island Pongwe Exclusive Resort in Tansania und spüren Sie Luxus wie noch nie zuvor.

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie die besten Extraordinary Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen.

In Ihrer Sonnenbrille reflektieren die türkisblauen Wellen des Indischen Ozeans. Der feine Sand kitzelt Ihre Füße und alle Sorgen des Alltags scheinen Tausende von Kilometern entfernt zu sein. Das klingt nach einem surrealen Traum für Sie? Das Island Pongwe Exclusive Resort auf der sonnigen Insel Sansibar an der Ostküste Tansanias verwandelt Ihre kühnsten Urlaubsträume in eine paradiesische Realität. Durch die einzigartige Hotellage in der Pongwe-Bucht erleben Sie das Wunder der Gezeiten hautnah. Der harmonische Wechsel zwischen Ebbe und Flut wird Sie zutiefst entspannen und zu Ihrer inneren Ruhe intensiv beitragen. Bei Flut können Sie mit einem traditionellen und wendigen Holz-Kanu ans Ufer übersetzen. Dort erwarten Sie atemberaubende Landschaften und die Wildtier-Rettungsstation Cheetah’s Rock, in welcher Löwen, Geparden und Zebras ihren tropischen Traum leben.

Im Schatten der Bäume um die Villen herum lässt sich bei einem Mittagsschlaf oder einer sanften Urlaubslektüre zauberhaft entspannen. Bei der Einrichtung wurde bewusst das technische Inventar auf ein Minimum reduziert, um den Fokus auf die malerische Kulisse und das Naturspektakel zu lenken. Das afrikanische Mobiliar entführt Sie auf ein kulturelles Abenteuer und erweitert Ihren Horizont. Lassen Sie den Abend ausklingen auf der komfortablen Terrasse und verlieben Sie sich in die feuerroten Sonnenauf- und –untergänge. Die Sterne am kristallklaren Himmel werden nachts über Ihnen funkeln und das zarte Rauschen der Wellen wird Sie in einen erholsamen Schlaf wiegen.

Das fehlende Puzzleteil zur Perfektionierung Ihres Urlaubserlebnisses befindet sich im hotelinternen Gourmetrestaurant, welches mit regionalen Delikatessen und exquisiten Geschmackssensationen aufwartet.

Beim Ausblick auf das exotische und traumhafte Ambiente und einer kulinarischen Explosion auf Ihrer Zunge werden Sie auf Wolke 7 im Paradies schweben.

+ Deliziöse Darbietungen mit schillernden Ozeanwellen – mit Rabatten bis zu -60% bei Secret Escapes Mehr erfahren!

Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.