Er macht aus Schrott Kunst

Der Künstler in seiner Werkstatt: Seit 15 Jahren produziert Harald Tacke Kunst aus Fundstücken und Altteilen.

Eigentlich hatte Harald Tacke für sich ausgeschlossen, jemals als freischaffender Künstler zu arbeiten. So schlug er nach dem Studium an der Kasseler Kunsthochschule eine Laufbahn als Lehrer ein.

Als Studienrat für Kunsterziehung blieb er seiner Leidenschaft aber treu. „Die theoretische Arbeit mit den Schülern hat mir immer großen Spaß gemacht, doch letztlich ist die Praxis wichtiger“, sagt Tacke über seine Zeit als Lehrer.

Der künstlerischen Praxis widmete sich Harald Tacke in seiner Freizeit, insbesondere seit der Pensionierung. In seiner hauseigenen Werkstatt fertigt er Montagen aus alten Platinen und sonstigen Computerteilen.

Seine Kunst ist stark beeinflusst von Harry Kramer, seinem ehemaligen Professor, über den Tacke sagt: „Er war ein charismatischer Lehrer und eine wichtige Vaterfigur für mich.“ Von Kramer habe er auch gelernt, in Serien zu arbeiten, weshalb viele seiner Kunstwerke eine thematische Reihe bilden. Seine ersten Serien waren Skulpturen aus dem Blech alter Kaffeedosen, seit etwa 15 Jahren arbeitet Harald Tacke mit Computerschrott und zufälligen Fundstücken. Seine Werke hatten also schon immer einen Recycling-Charakter.

Alte Rahmen vom Flohmarkt

Die Bilder plant er nicht, die Themen ergeben sich spontan aus den Materialien, die Motive entwickeln sich im Laufe des Schaffensprozesses. Oder sie werden vorgegeben durch den Rahmen, der für den Künstler den Ausgangspunkt seiner Arbeit darstellt. Er verwendet ausschließlich alte Bilderrahmen, etwa vom Flohmarkt, die der dann ausfüllt.

Von Schrott inspiriert

Die Materialien für seine Werke, die eine Mischung aus Collage, Montage und Malerei sind, bekommt er geschenkt, findet sie auf dem Sperrmüll oder in eigenen defekten Haushaltsgeräten. So hat Harald Tacke auch das Innenleben seiner alten Kaffeemaschine in ein Kunstwerk verwandelt.

„Es gibt Teile und Materialien, die geben mir einen kreativen Impuls. Ich sehe sie an und weiß sofort: Daraus musst du etwas machen“, sagt der Künstler über seine Inspiration. Seine wichtigste Kritikerin hat er mit seiner Frau Renate stets an seiner Seite.

Im Laufe der vergangenen 15 Jahre hat Harald Tacke eine stolze Sammlung an Kunstwerken produziert. Kürzlich waren einige davon im Rahmen einer Gemeinschaftsausstellung in Wolfhagen zu sehen, aktuell ist eines seiner Werke im Unternehmenspark Kassel zu bewundern. „Jeder Künstler will gesehen werden“, sagt Tacke, der mehrere Dutzend seiner Montagen im Keller stehen hat, wo sie keiner sieht. Daher hat er sich entschlossen, sich von einigen seiner Werke zu trennen, um Platz für neue zu schaffen. Denn: „Solange ich es kann, werde ich es weitermachen“, sagt er über seine Arbeit. Seine Montagen haben unterschiedliche Größen, entsprechend variieren die Preise. Diese hängen vom jeweiligen Werk, aber auch vom Käufer ab. „Es ist alles verhandelbar“, betont Tacke, der für die kleineren Arbeiten 200 Euro als Verhandlungsbasis aufruft.

Die Formate seiner Werke variieren, messen in der Regel aber nicht mehr als 1 Meter x 60 Zentimeter, womit sie die ideale Größe für ein Wandbild haben. „Thematisch würden meine Arbeiten auch gut als Wandschmuck in eine Technik- oder Computerfirma passen“, findet der Künstler. Ob einzelne Bilder oder ganze Serien, Harald Tacke lädt jeden zu einer kleinen Führung vor Ort ein, um einen Überblick über seine Werke zu gewinnen. Auch sein Online-Katalog gibt unter https://haraldtacke.jimdo.com einen Einblick in die unterschiedlichen Arbeiten. Kontakt: Tel. 0 56 08 / 27 69