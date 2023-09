Sibylle Johst aus Kassel kandidiert bei Landtagswahl für die AfD

Von: Boris Naumann

Teilen

Für sie sind Windkraftanlagen gefährlich. Atomkraftwerke aber sollten weiterlaufen: AfD-Kandidatin Sybille Johst im Gespräch mit der HNA. © Boris naumann

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Sibylle Johst kandidiert für die AfD.

Kreis Kassel – Die 77 Jahre sind ihr nicht anzusehen. Adrett gekleidet und mit dem Fahrrad kommt Sibylle Johst zum HNA-Termin. Die Kasselerin, die im Vorderen Westen lebt, hat viel vor. Als Kandidatin für die AfD (Wahlkreis KasselLand I) will sie es bei der Landtagswahl am 8. Oktober nach Wiesbaden schaffen. An ihre Bluse hat sie einen kleinen AfD-Sticker gehängt.

„Hier“, sagt sie und zeigt mit dem Finger darauf, „das ist mein Hobby“. Seit 2016 ist sie Mitglied bei der AfD. „Ich habe das Gefühl, dass sich die Politik immer weiter von den Menschen entfernt“, begründet sie ihr Engagement bei jener Partei, die seit 2022 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet werden darf.

Doch empfindet sie ihre politische Gesinnung nicht als rechts, schon gar nicht als rechtsextrem. Es werde viel Desinformation betrieben in den Medien, sagt sie. Die Diskriminierung der AfD sei für sie nicht nachvollziehbar.

Doch was möchte Sibylle Johst politisch bewegen? „Die Bildung ist mir wichtig“, sagt Johst und erinnert an ihre eigene Karriere als Lehrerin. Als erstes fällt ihr der Sexualkundeunterricht in Schulen ein. Der sei eine Katastrophe – gebilligt vom Kultusministerium. Spätestens im nächsten Satz zeigt Johst, wie wichtig ihr ihre persönliche Meinung ist, ohne zu prüfen, ob dem tatsächlich auch so ist. Sie sagt: „Sexualkundeunterricht mündet nur in Pädophilie.“

Dann wechselt sie das Thema: „Ja, und das Klima“. Das Heraufbeschwören der Klimakrise sei unnötig. Nichts sei bewiesen, vorhandene Klimamodelle seien nicht zuverlässig. Insofern seien auch die Energie-, Verkehrs- und Wärmewende überflüssig. Man solle doch einfach mit den fossilen Energieträgern weitermachen. Dass Klimamodelle sehr wohl belastbare prognostische Ergebnisse liefern, blendet Johst aus.

Stattdessen: „Ich bedauere deshalb den Bruch mit Russland als Gaslieferant nach Beginn des Ukraine-Krieges. Ich bin für die Wiederaufnahme der alten Verträge.“ Eine Notwendigkeit von Sanktionen gegen Russland infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine sieht Johst nicht.

So sei auch der Atomkraft weiter Aufmerksamkeit zu schenken. Sie halte nichts davon, wegen der Havarien von Tschernobyl und Fukushima die Gefahr durch radioaktive Strahlung hochzuspielen. „In Tschernobyl gibt es wieder Wölfe und andere Wildtiere“, meint Johst. Dass die Stadt wegen der Strahlenbelastung nach wie vor unbewohnbar ist, sagt Johst nicht.

Dafür aber lehnt sie Windkraft komplett ab. „Windräder verursachen Schäden – durch Infraschall und die Austrocknung des Bodens. Und sie sind eine Todesfalle für Tiere“, meint Johst. Letztlich seien dort verbaute Materialien nicht verrottbar.

Sind denn Atomkraftwerke verrottbar? Verursachen Atomkraftwerke keine Schäden? „Nein, sie müssen eben nur weiterlaufen“, sagt Johst. Und wenn doch einmal etwas entsorgt werden muss, „dann kommt das unter die Erde“.

Egal um was es geht: Johst meint eher, als dass sie etwas fundiert darlegt. Beispiel Migrationspolitik: Das Asylrecht werde missbraucht, Abschiebungen müssten schnell und konsequent abgewickelt und Ausländer ihrer „gerechten Strafe zugeführt werden“. Gerechte Strafe? Wofür? „Zum Beispiel Vergewaltigung. Ich bin davon überzeugt, dass das bei Ausländern nicht so verfolgt wird wie bei Deutschen“, meint Johst.

Sybille Jost sieht sich nicht als rechts, sie sieht sich in der Mitte. Sie sieht auch keine Nazis, „weder in Stiefeln noch in Anzügen“. Sie sieht aber Probleme, die Deutschland bedrohen.

Die AfD habe ihr gezeigt, dass es „sehr viele von diesen Problemen“ gibt. Vorher sei sie politisch eher desinteressiert gewesen.

Zwölf Fragen an die Kandidatin Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn… die politischen Ambitionen, die wir haben, durchgesetzt werden könnten.

Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: etwas Käse, manchmal auch Schokolade.

Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: Anton Hofreiter.

Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… mir ein Grusel über den Rücken wegen wenig korrekter Informationen.

Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für: draußen keine Maske tragen.

In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten: Pommes, oder etwas Scharfes.

Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Beatrix von Storch.

Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich… prüfen, ob alle neu erlassenen Gesetze grundrechtskonform sind.

Bei diesem Song singe ich lauthals mit: Somewhere Over The Rainbow.

Urlaub verbringe ich am liebsten… irgendwo mit dem Wohnmobil.

Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: Ich habe keine Marotte – höchstens Leckereien am Abend.

Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: zuverlässig, interessant, wenn’s am schönsten ist, haue ich ab.