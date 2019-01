Sandershäuser beschweren sich über Leitplanken-Barriere an SMA-Brücke - zu Unrecht

Lange konnten Fußgänger die Brücke am SMA-Werk nutzen. Damit ist seit September Schluss. Die Empörung vieler Bürger können die Verantwortlichen nicht verstehen.

Was für die eine Seite ganz im Sinne von Sicherheit und Ordnung geschehen ist, wird von der anderen Seite als lästiges und sogar gefährliches Treiben empfunden. Auf der einen Seite steht der Bund, auf der anderen Teile der Anwohnerschaft aus Sandershausen.

Die Rede ist von der Brücke, die die Straße Zum Solarwerk unweit des SMA-Werks in Niestetal über die A7 führt. Seit 1984 verbindet die Brücke den Ortsteil Sandershausen mit dem Sandershäuser Berg. Damals hieß die Straße noch Ellenbachstraße. In den vergangenen Jahren nutzten nicht nur Autofahrer die Brücke – sondern auch Fußgänger für ihre Spaziergänge von Sandershausen rüber auf die andere Seite in Richtung Gut Ellenbach.

Seit September aber ist die Brücke dicht für Fußgänger. Hessen Mobil hat im Auftrag des Bundes die Leitplanken auf der Brücke so verlängert, dass diese nun den Fußgängern an den Brückenenden den Weg abschneiden. Mit anderen Worten: Fußgänger können nun nicht mehr über die sogenannten Brückenkappen das Bauwerk passieren. Stattdessen nutzen sie jetzt die Fahrbahn und beschweren sich über eine unzumutbare Gefahrenquelle.

Hessen Mobil äußert sich

Die Wahrheit ist aber: „Die Brücke ist nie für Fußgängerverkehr konzipiert worden“, sagen Horst Sinemus von Hessen Mobil wie auch Sandra Fleck vom Niestetaler Ordnungsamt. Die Brücke sei baulich so gemacht, dass sie nur von Autos und Lkw genutzt werden darf.

„Die Leitplanken wurden aktuell entsprechend gesetzlicher Vorgaben über die Brückenlänge hinaus verlängert, nachdem dort nach einem Unfall eine mangelhafte Sicherheitslage festgestellt worden war“, erklärt Sinemus. Damals hätten sich Leitplanken nur auf der Brücke selbst befunden, was sich negativ auf die Stabilität und Schutzfunktion der Planken ausgewirkt habe. Auch Fleck bestätigt: „Ohne die Verlängerung wäre das Durchbrechen eines verunfallenden Autos mit Sturz hinab auf die A7 nicht auszuschließen gewesen.“

Anderer Fußgängerbrücke begehbar

Insofern begrüße auch die Gemeinde Niestetal das Vorgehen des Bundes. Einen Widerspruch zu der Tatsache, dass sich auf der östlichen Seite gleich hinter der Brücke am SMA-Werk Gehwege anschließen, die aus Sicht von Anwohnern nun ihren Sinn verlieren, sieht Fleck indes nicht. „Die Gehwege an der Straße Zum Solarwerk entstanden erst im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes“, sagt Fleck. Mit der Brücke als möglicher Fortsetzung hätten die Gehwege nichts zu tun. „Sie hören einfach an der Brücke auf“, sagt Fleck.

Im Übrigen gebe es immer noch die Möglichkeit, keine 500 Meter weiter südlich die Fußgängerbrücke am Obelweg über die A7 zu nutzen. „Fakt ist, dass diese Fußgängerbrücke schon älter ist, als die 1984 erbaute Fahrbrücke an der Straße Zum Solarwerk“, sagt Fleck. Das sei auch der Grund dafür, warum die Brücke am SMA-Werk damals nicht mit Gehweg geplant worden sei.