So feiern die Partnerstädte im Altkreis: Italienerinnen tragen rote Unterwäsche

Kreis Kassel – Die einen singen Lieder, die anderen tragen rote Unterwäsche und manche wollen am liebsten nur Männer sehen. Hauptsache, es bringt Glück. Wir haben uns in den Partnerstädten einiger Gemeinden des Altkreises Kassel umgehört.

Das „Dinner for one“ gehört für die meisten Deutschen zu Silvester wie das Raclette oder Fondue in geselliger Runde. Obwohl der Sketch offiziell 1948 im Londoner Theater Duke of Yorks uraufgeführt wurde, kennt das Stück so gut wie niemand auf der Insel. Die Engländer schütteln nur verständnislos den Kopf, wenn man von der deutschen Tradition erzählt.

Aber wie feiern die Menschen in anderen Ländern den Jahreswechsel? Was gehört bei ihnen zum Pflichtprogramm am 31. Dezember? Wir haben uns in den Partnerstädten einiger Gemeinden des Altkreises Kassel umgehört.

England

Sie wissen zwar nicht, warum sie es tun, aber die Engländer tun es alle. Um Mitternacht stimmen Millionen von Menschen auf der Insel das Lied „Auld Lang Syne“ an.

Es ist ein altes, schottisches Lied, dessen Titel übersetzt so viel wie „Für die gute alte Zeit“ heißt. Es ist eines der bekanntesten Lieder im englischsprachigen Raum und wird traditionell zum Jahreswechsel gesungen, um der Verstorbenen des zu Ende gegangenen Jahres zu gedenken. Der deutsche Titel lautet „Nehmt Abschied, Brüder“.

Auch in Vellmars Partnerstadt Bewdley wird das Lied um Mitternacht gesungen. Aber zuerst einmal wird gegessen, zu Hause, im Pub oder Restaurant, erzählt Janice Bell, die im Vorstand des Partnerschaftsvereins in Bewdley ist. „Gegen halb zwölf ziehen sich alle dick an und machen sich auf den Weg ins Zentrum der Stadt“, sagt Bell. Dort sind die Straßen an diesem Tag abgesperrt. Alle treffen sich vor der St. Anne’s Kirche, vor der ein großer Weihnachtsbaum steht. „Es ist wunderschön, Menschen zu treffen, die man kennt, die alle darauf warten, dass die Glocken um Mitternacht läuten“, sagt Bell. Und dann, wenn das Geläut endlich zur Mitternacht schlägt, brechen alle in Jubel aus, halten sich an den Händen und singen gemeinsam Auld Lang Syne.

Italien

Wenn die letzten Stunden des alten Jahres anbrechen, werden die Instrumente rausgeholt. Kaufungens Partnergemeinde Bertinoro, im Nordosten Italiens, veranstaltet ein Konzert im Theater vor Ort. Die lokale Band „Scaricatori di Portico“ spielt kernigen Folk mit Reibeisencharakter. Das erzählt Serena Antinori vom Tourismusbüro der italienischen Gemeinde. Zu Mitternacht gibt es Schaumwein, für den die Region bekannt ist. Dazu wird der Weizensauerteigkuchen Panettone gereicht.

Doch es gibt einen Brauch, der nicht nur in Bertinoro zum Tragen kommt: Frauen greifen für Silvester zu roten Höschen und BHs. „Die Unterwäsche muss allerdings ein Geschenk sein und darf nur dieses eine Mal getragen werden“, sagt Serena Antinori. Der Brauch soll Paaren Glück bringen, besonders im Liebesleben. „Es gibt ein berühmtes Zitat, das besagt: ,Wer an Silvester Sex hat, der wird das ganze Jahr über Sex haben‘“, sagt Antinori.

Das wollen sich die Frauen in Italien nicht entgehen lassen: „Ich kann nicht genau sagen, wie viele es machen, aber die meisten Frauen tragen wirklich rote Unterwäsche, wenn das neue Jahr anbricht“, betont Antinori.

Frankreich

Kein Feuerwerk zu Neujahr, dafür Wein und gutes Essen: In Helsas Partnergemeinde Trèbes, tief im Süden Frankreichs, feiert man weniger pompös als in Deutschland. Raketen sieht man hier nicht am Himmel, wenn es Mitternacht schlägt. Gefeiert wird aber trotzdem, auch bis in die Morgenstunden. „Man kocht und isst mit der Familie und mit Freunden“, sagt Karl Opper. Mit seiner Frau hat er ein Haus in Trèbes. „Ein Jahr waren wir auch über Neujahr dort und saßen mit Freunden stundenlang am Tisch“, erzählt der Helsaer.

Tschechien

Silvester und Neujahr werden in Tschechien recht ähnlich gefeiert wie in Deutschland, sagt Klara Haubenreißer. Sie ist Vorsitzende der AG Vrchlabi in Baunatal und stammt aus Tschechien. Ein Brauch ist, einen Apfel aufzuschneiden: Liegen die Kerne wie ein Kreuz, droht Unglück, sind sie wie ein Stern angeordnet, wird einem Glück prophezeit. Außerdem findet entweder in der Silvesternacht oder an Neujahr das Linsenessen statt – die Linsen symbolisieren Münzen und sollen Geldsegen bringen.

+ Linsen gehören in vielen Ländern an Silvester zum Menü. Die Hülsenfrüchte stehen für viel Geld. © AILEEN KAPITZA/DPA

Ungarn

In Ungarn gibt es viele Bräuche an Silvester und im Neuen Jahr. Erika Schreiner, eine ehemalige Lehrerin aus der Gemeinde St. Martin (Szigetszentmárton), Partnergemeinde von Vellmar, erinnert sich an früher: „Einige Bräuche werden bis heute gepflegt. Am letzten Tag des Jahres gingen alle in die Kirche zur Jahresdanksagungsmesse. Anschließend trafen sich die jungen Leute auf dem Ball in einer der Dorfwirtschaften zum Tanzen, während die Älteren meist beim Kartenspiel zusammensaßen. In den frühen Morgenstunden zogen die jungen Männer und Frauen in kleinen Gruppen von Haus zu Haus und überbrachten die Neujahrswünsche. Dafür bekamen sie Wurst und Sülze mit Essigkren angeboten. Die Kinder machten sich am ersten Januar auf zu Verwandten und Nachbarn. Dort wurden ihnen Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten geschenkt.“

Übrigens: Männer gelten bis heute als Glücksbringer. Deshalb wünscht man sich am Neujahrsmorgen, dass der erste Besucher ein Mann ist. Am Neujahrstag wird kein Hühnerfleisch gegessen, denn Hühner verscharren das Glück. Auch Fisch kommt am 1. Januar nicht auf den Tisch, damit das Glück nicht wieder wegschwimmt. Stattdessen wird Schweinefleisch gegessen, denn Schweine wühlen das Glück hervor.

Ebenso stehen Linsen und Bohnen auf dem Speiseplan. Daraus werden verschiedene Gerichte gekocht. Die Hülsenfrüchte stehen für viel Geld. Und: An Neujahr wird so wenig wie möglich getan. Denn eine alte Weisheit besagt, was man am ersten Tag des Jahres tut, macht man das ganze Jahr sehr oft. Deshalb sind beispielsweise Waschen und Nähen verboten.

Der Ursprung des Namens Silvester

Das Jahresendfest haben bereits die Römer gefeiert, und die Feuer-Feste am Jahreswechsel haben alte germanische Wurzeln. Dass wir den Jahreswechsel feiern, geht also auf heidnische Bräuche zurück, auch wenn der Name Silvester von einem Papst stammt.

Die Assoziation des Jahresendes mit dem Namen Silvester geht auf das Jahr 1582 zurück. Damals verlegte die Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember, den Todestag des Papstes Silvester I..

Die Germanen fürchteten die Silvesternacht und veranstalteten deshalb ein „Höllenspektakel“. Jeder machte so viel Lärm, wie er nur konnte. Sie zündeten Holzräder an, die sie brennend ins Tal rollen ließen, um die Dunkelheit und die bösen Geister zu vertreiben. Von diesem Kult stammt die heutige Tradition, in der Silvesternacht Böller und Feuerwerkskörper zu zünden.