Ärger um Parkplätze am Welleröder Ärztehaus  

So sieht es hier selten aus: Die Zahl der Parkplätze in der Unteren Hamböhlstraße ist begrenzt. Das führt mitunter dazu, dass Einfahrten von Anwohnern wie Jörg Eckert-Hetzel blockiert werden.

Anwohner in Wellerode sind verärgert: Regelmäßig werden ihre Einfahrten von Besuchern eines Ärztehauses blockiert. Ein Halteverbotsschild soll nun Abhilfe schaffen.

Aufgestellt haben es Anwohner, die entnervt sind von Fahrern, die regelmäßig ihre Einfahrten blockieren. Nachdem sich mehrere Welleröder während der Bürgerversammlung beschwert hatten, soll sich hier jetzt etwas ändern: Das einseitig absolute Halteverbot soll ganztägig gelten.

„Der Gemeindevorstand hat sich jetzt erst einmal für diese schnell und einfach umsetzbare Option entschieden“, sagt Bürgermeister Michael Steisel. Die Einhaltung, so der Wunsch, solle dann auch vom Ordnungsamt nachdrücklich überprüft werden. Damit seien Schraffuren, die Anwohner fordern, aber keinesfalls vom Tisch. Sollte sich keine Besserung ergeben, werde man diese Möglichkeit erneut diskutieren, so Steisel.

Dass vier Ärzte, eine Physiotherapiepraxis und eine Apotheke für viel Publikumsverkehr sorgen, sei verständlich, erklärt Anwohner Jörg Eckert-Hetzel. In einem gewachsenen Wohngebiet mit wenigen Parkflächen sorge das allerdings für einige Probleme, sagt Eckert-Hetzel. Immer wieder müsse er Autofahrer darauf hinweisen, dass neben den drei klar eingezeichneten Parkplätzen an der Seite des Ärztehauses der Zugang zu seinem Haus und dem seiner Familie liege.

+ So wird es eng: Dieses Foto ist aus der Einfahrt der Familie Eckert-Hetzel aufgenommen. Links befindet sich das Ärztehaus. © Jörg Eckert-Hetzel/nh

„Die vorgeschlagene Lösung geht am Problem vorbei“, sagt Ecker-Hetzel. Denn das Halteverbot gelte schließlich nur auf einer Seite und durch die Ausweitung der Zeiten würden nun auch die Anwohner bestraft, die dort nach Feierabend parken würden. „Ich halte Schraffuren vor den Einfahrten noch immer für die beste Lösung“, sagt Eckert-Hetzel. So würde es für die Autofahrer noch einfacher zu erkennen sein, wo sie nicht parken dürften. Eine weitere gute Idee sei es sicher auch, die Haltverbotsschilder in Fahrtrichtung zu drehen.

„Mir ist bewusst, dass wir es nicht allen recht machen können“, so der Bürgermeister. In solchen Fällen müsse abgewogen werden zwischen den Vorteilen, die aus der ärztlichen Nahversorgung entstehen, und den Nachteilen für die Anwohner. Steisel weist auch darauf hin, dass bei der Erweiterung des Hauses - wie von der Bauaufsicht gefordert - auf Kosten der Apotheke drei neue Parkplätze ganz in der Nähe am Sportplatz entstanden seien.