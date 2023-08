Bäckerei Ehmer in Wellerode mit Postfiliale schließt Ende des Jahres

Filialschließung

Ende des Jahres schließen die Türen: Verkäuferin Silvia Herwig geht in den Ruhestand und Bäckermeister Bernd Ehmer findet keinen Nachfolger.

Schluss mit Brötchen und Paketen: Weil sich kein Personal findet, schließt die Postfiliale mit Bäckerei in Wellerode. Die Nachfolgersuche ist für Bäckereimeister Bernd Ehmer auch woanders Thema.

Söhrewald – Ein Paket abgeben und gleich ein paar Brötchen mitnehmen – damit ist in der Fahrenbachstraße in Wellerode bald endgültig Schluss. Nach 14 Jahren am Standort schließt die Bäckerei Ehmer Ende des Jahres ihre Türen. „Es tut mir für meine Stammkundschaft im Ort sehr leid, aber es geht nicht anders“, sagt Bäcker- und Konditormeister Bernd Ehmer. Damit wird auch die Verlegung der Postfiliale unumgänglich, sollte diese im Ort bleiben.

Der Grund für die Schließung ist, dass Ehmer, der auch im Kasseler Stadtteil Waldau zwei Standorte unterhält, kein Personal findet. Seit zwei Jahren sucht der Bäckermeister verzweifelt, bisher ohne Erfolg. „Der Schritt fällt mir sehr schwer“, sagt der 59-Jährige. „Aber Personal, das auch eine Postfiliale führen kann und will, ist einfach nicht zu finden, zumal die Aufgaben, eine Postfiliale zu führen, immer arbeitsintensiver werden“.

Seine Mitarbeiterin in Wellerode, Silvia Herwig, geht zudem Ende des Jahres in den Ruhestand. „Ich habe schon im Vorgängerbetrieb als Verkäuferin gearbeitet. Insgesamt waren es 27 Jahre, die ich hinter dem Tresen stand“, sagt Herwig, die selbst im Ort wohnt. „Ich bin familiär sehr eingebunden und froh, dass ich mich darum jetzt intensiver kümmern kann“. Auch von den sechs Mitarbeiterinnen in Ehmers Waldauer Filialen möchte niemand die Aufgabe übernehmen – was als Lösung bleibt, ist die Schließung.

Wenn Ehmer in einigen Jahren selbst in den Ruhestand geht, ist auch die Tradition seines Familienbetriebes zu Ende. 1886 wurde die Bäckerei in Waldau gegründet. Auch dafür gibt es keinen Nachfolger.

Mit der Schließung der Bäckerei in Wellerode wird auch die Verlegung der Postfiliale ein Thema. Diese wird im Ort bleiben, denn das ist gesetzlich vorgeschrieben. Nach der Post-Universaldienstleistungsverordnung muss in allen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine stationäre Einrichtung vorhanden sein. Die Frage, ob die Welleröder in Zukunft neben Lebensmitteln auch Briefmarken zum Beispiel in der nahen Edeka-Filiale an der Wattenbacher Straße kaufen können, lässt ein Pressesprecher der Post unbeantwortet. „Wir haben die Filial-Nachfolge im Fokus und kümmern uns“, sagt Thomas Kutsch von der Deutschen Post. Man sei zuversichtlich, zeitnah eine zufriedenstellende Lösung für die Kunden zu finden.