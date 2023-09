Alles für den Kuh-Komfort: Ein Tag mit Landwirtfamilie Siegener aus Söhrewald-Wattenbach

Von: Moritz Gorny

Kümmert sich auch um Käse: Bianca Siegener in der für den Verkauf aufgestellten Hütte auf dem Hof Siegener am Trieschweg. © Gorny, Moritz

In der Serie „Ein Tag mit...“ stellen wir Berufe vor, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und andere Arbeitsfelder.

Söhrewald – Ein Blöken hallt durch den Stall, Ammoniak hängt in der Luft. Wo andere die Nase rümpfen, fühlt sich Jan Siegener wohl. „Ich rieche das schon gar nicht mehr“, sagt der 21-jährige Landwirt und läuft mit Schaufel und Schubwagen an 81 Kühen vorbei. An den Liegeboxen verteilt er Strohfeinmehl. „Das ist etwa so wie Katzenstreu“, erklärt er.

Fast eine Million Menschen arbeitet in der Landwirtschaft Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hierzulande geht seit Jahren zurück. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium bewirtschafteten 2020 noch 262 800 Betriebe insgesamt 16,6 Millionen Hektar. Damit wird ziemlich genau die Hälfte der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt. Bundesweit waren demnach 938 000 Menschen haupt- oder nebenberuflich in der Landwirtschaft tätig. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor gab es noch 37 000 Betriebe und 142 000 Beschäftige mehr.

Seine Freundin Vanessa Schiffmann läuft mit einer Schippe voraus, stupst liegende Tiere an, pfeift oder sagt laut „Aufstehen“, als sich eine Kuh nicht regen will. Erst wenn sich das Tier erhoben hat, kann die 22-Jährige ihre Schippe schwingen und den Platz sauber machen. Die Hinterlassenschaften von Holsteinrindern, Fleck- und Braunvieh sauber zu machen, gehört auch dazu auf dem Hof in Wattenbach.

Jan Siegener ist hier großgeworden, hat das Landwirtdasein von der Pike auf gelernt – mit Kälbern, melken und trocken stehenden Kühen sowie Fleischkühen, Acker- und Grünwirtschaft. Nach der Schule in Lohfelden hat er eine Ausbildung absolviert. Demnächst steht für ihn und seine Freundin die Technikerschule an. Der junge Mann wird den Betrieb von seinen Eltern Bianca und Markus Siegener übernehmen. Das dauert aber noch.

Neugierig und hungrig: Braunvieh (von links) und drei Mal Holstein-Rind schauen nach der Kamera im Kuhstall auf dem Hof Siegener in Söhrewald-Wattenbach, lassen sich aber nicht beim Futter stören. © moritz gorny

Markus Siegener fährt auf einem Hofschlepper durch die Stallmitte, zwischen ihm und den Kühen noch ein Zaun, und schiebt mit einer Schaufel Futterreste zusammen. „Die Kühe sind wählerisch“, sagt Jan Siegener und grinst.

Die Arbeit im Stall ist erst mal getan. Zeit, beim Melkroboter nach dem Rechten zu sehen. In einem schlauchartigen Raum neben dem Stall steht der lange Aluminium-Kasten, durch dessen Inneres die Kühe laufen. Von außen fährt ein Roboterarm mit Melkgeschirr an das Euter der Kuh heran und nimmt ihr die kostbare Flüssigkeit ab. Jan Siegener steht daneben und schaut auf einen Computerbildschirm. Hier lässt sich ablesen, wann welche Kuh zuletzt gemolken wurde. „Kuh 14 war vor elfeinhalb Stunden zuletzt hier.“

Bei manch anderer würde er jetzt in den Stall gehen und sie abholen. Aber Siegener kennt die Damen und sagt: „Kuh 14 kommt von allein.“ Zehn Minuten später taucht sie tatsächlich zum Melken auf. Neben dem Bildschirm liegt ein handelsübliches Fieberthermometer. „Das ist ein wichtiger Teil der Gesundheitsüberwachung“, erklärt Vanessa Schiffmann. 38,5 Grad Celsius ist die Normaltemperatur der Tiere, bei 39,4 fängt das Fieber an. Ob es einer Kuh schlecht geht, oder nicht, lasse sich aber oft schon ohne den Gradmesser erkennen: Nicht nur, dass das Tier länger nicht zum Melken kommt. „Der Kopf hängt, die Ohren sind schlapp und die Schnauze ist trocken“, sagt die ausgebildete Landwirtin, die auf einem Betrieb in der Region arbeitet und bei Siegeners ab und an mithilft.

Wie Katzenstreu für Kühe: Jan Siegener zeigt Strohfeinmehl. © Gorny, Moritz

Ein technisches Helferlein ermöglicht es den Viehhaltern, die Gesundheit ihrer Tiere genauer im Blick zu haben – auch, wenn sie gerade auf einem Geburtstag sind. Jede Kuh trägt ein Halsband, ausgestattet mit Sensoren. „So werden die Aktivität und das Wiederkäuen gemessen“, sagt Jan Siegener. Sinken die Werte zu sehr ab, bekommt der Halter per App eine Nachricht aufs Handy.

Die Technik ist ein Segen: Durch den Roboter müssen die Landwirte nicht mehr zwei Mal täglich selbst melken: „Gebückt ein neun Kilo schweres Melkgeschirr bei gut 80 Kühen anzulegen, geht in den Rücken“, sagt Jan Siegener. Auch das Überwachungssystem mit App ist eine große Hilfe. Aber: „Man ist auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf Abruf“, ergänzt Markus Siegener. Und: „Der Melkroboter hat gefühlt gern nachts um drei Uhr Störungen.“ Mal reicht zum Reparieren die Rohrzange, die neben dem Fieberthermometer liegt. Mal muss ein Techniker ran.

Rund 800 000 Liter Milch produziert das Vieh der Siegeners pro Jahr. Seit rund zwei Jahren geben sie die nicht nur an eine Molkerei, sondern vermarkten sie auch als Käse. Das ist vor allem Bianca Siegeners Domäne. Aus 1000 Litern Rohmilch werden 100 Kilogramm Käse in 20 Laiben. Die stellt eine mobile Käserei her. Siegeners portionieren, verpacken und verkaufen das Rohmilchprodukt in den Sorten Natur, Bockshornklee und Bärlauch.

Hoch auf dem Hofschlepper: Markus Siegener schiebt im Stall Futterreste zusammen. Kurz darauf bekommen die Kühe ein frisches Futtergemisch. © Gorny, Moritz

Seit rund sechs Wochen haben sie eine kleine Hütte als Verkaufsraum auf dem Hof am Trieschweg. Hier gibt es unter anderem auch Eier, Bratwurst und Nudeln aus der Region. Jetzt ist der Käse beim Frühstück im Einsatz: „Erst kommt das Vieh, dann wir“, kommentiert Markus Siegener. Neben den drei Käsesorten sind gekochte Eier, Butter, Salami, Kochschinken, Tomaten sowie eine Nuss-Nougat-Creme auf dem Küchentisch. Und natürlich Milch. Die trinkt allerdings nur Jan Siegener – im Kaffee.

Er wird politisch und spricht wohl einigen Landwirten aus der Seele: „Weil wir immer mehr Regeln und Bestimmungen befolgen müssen, wird Landwirt Stück für Stück ein Bürojob.“ In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Arbeitszeit am Schreibtisch verdreifacht. „Das bekommen wir aber nicht bezahlt.“

Milch und Käse schon. Jan Siegener steht auf, der Tierarzt ist gekommen. Zeit, sich um ein krankes Tier zu kümmern. „Alles für den Kuh-Komfort.“ (Moritz Gorny)