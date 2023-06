Altes Uhrwerk lässt Glocken in der Eiterhagener Kirche läuten

Unsere Gotteshäuser

+ © Clara Pinto Ein Blick ins Kirchenschiff von Eiterhagen: Die gold-rote Bemalung an den Wänden ist etwas Besonderes – ebenso wie die bunten Fenster aus den 1950ern. © Clara Pinto

Die Kirchen sind der Mittelpunkt eines jeden Dorfes. In unserer Serie stellen wir Gotteshäuser vor – heute die evangelische Kirche in Söhrewald-Eiterhagen.

Söhrewald – An der evangelischen Johannes-Kirche in Eiterhagen kommt man nicht vorbei, wenn man das Örtchen in der Söhre besucht. Zentral und leicht erhöht sieht man sie von vielen Punkten im Dorf. Pfarrerin Ulrike Grimmell-Kühl fühlt sich wohl im Eiterhagener Gotteshaus. Seit 2014 ist sie zuständig für Wattenbach und Eiterhagen.

„Die Kirchen sind sehr verschieden, aber ich bin in beiden sehr gerne“, sagt sie. Ursprünglich gehörten vier Orte zur Kirchengemeinde: Eiterhagen, Wattenbach, Empfershausen (heute Körle) und Kehrenbach (heute Melsungen).

+ Klein und fein: Die Eiterhagener Kirche im grünen Kirchgarten. © Clara Pinto

Das Gebäude in Eiterhagen hat schon einiges miterlebt: Der Bau der Kirche reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Zuerst wurde dabei der Turm im Westen errichtet. Das Kirchenschiff kam später hinzu – vermutlich im 14. Jahrhundert.

„1745 wurde die Eiterhagener Kirche grundlegend saniert“, weiß Peter Harz, der sich gemeinsam mit seiner Frau Sabine seit Jahren in der Kirchengemeinde engagiert. Dabei wurde der Westturm aufgestockt und bekam den barocken Turmhelm, die sogenannte „Welsche Haube“.

Im 19. Jahrhundert kam dann noch eine Renovierung. Seitdem gibt es nur noch einen Eingang im Turm, früher war er an der Nordseite des Kirchenschiffs.

+ Das mechanische Uhrwerk, das die Glocken läuten lässt, ist fast 100 Jahre alt. © Clara Pinto

1952 dann ein weiterer großer Bau in der kleinen Kirche in Eiterhagen: Die Empore wurde zurückgebaut. Der spätgotische Taufstein, der früher die Kanzel gestützt hat, wurde wieder eigenständig links von der Kanzel aufgestellt.

„Auch die Fenster sind aus den 1950ern“, weiß Pfarrerin Grimmell-Kühl. Sie zeigen die Geburt, die Grablegung und die Auferstehung Jesu.

„Bei den Restaurierungen bröckelte der Putz ab und es zeigten sich die gold-roten Bemalungen und Schriftzüge an den Wänden“, weiß Sabine Harz, die seit 40 Jahren im Kirchenvorstand ist. So entschloss man sich, diese nachzumalen.

„Früher waren alle Wände bemalt. Das war Lebensfreude pur“, sagt Sabine Harz. Bis heute machen die Bemalungen die Eiterhagener Kirche zu etwas Besonderem.

+ Die guten Seelen der Kirche am Taufstein: (von links) Peter Harz, Teil der Kreissynode, Pfarrerin Ulrike Grimmell-Kühl und Sabine Harz aus dem Kirchenvorstand. © Clara Pinto

Etwas höher, im Turm der Johannes-Kirche schlagen zwei Glocken: Doch in beiden Weltkriegen wurde die jeweils größere eingezogen, um sie einzuschmelzen. Beide kehrten nie zurück. Die aktuellen Glocken haben einen Durchmesser von 70 beziehungsweise 80 Zentimetern.

Gesteuert werden sie durch das alte Uhrwerk von der Firma J. F. Weule. „Es wurde in den 1920ern gebaut“, sagt Peter Harz. Gewartet und gehütet wird das Schätzchen seit über 30 Jahren von Gerhard Dippel. Ölen, putzen und nach dem rechten schauen gehört dabei zu seinen Aufgaben.

Und ganz wichtig: „Der Uhrwerkkasten muss immer abgeschlossen sein“, sagt er. Die drei Aufzugswinden wurden früher noch manuell betätigt. Heute laufen sie mit einem Motor. Die Zeigerwelle verbindet die große Uhr am Kirchturm mit dem Uhrwerk.

„Früher hatten alle Kirchen solch ein Uhrwerk, heute haben die meisten ein Elektronisches. Unser Uhrwerk ist also eine Besonderheit“, sagt Peter Harz stolz. (Clara Pinto)