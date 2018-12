Brand in Söhrewald: Sieben Bewohner über Leiter gerettet

Brand in Söhrewald: Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bei einem Wohnhausbrand in Söhrewald im Kreis Kassel sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Sieben Personen wurden mit einer Leiter gerettet.

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr hat es in einer Wohnung in Söhrewald-Wattenbach gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde im Untergeschoss im Bereich einer Küche ein Feuer entdeckt.

Wegen der sehr starken Rauchentwicklung mussten die sich noch im Haus aufhaltenden sieben Personen mittels Steckleiter über ein Fenster gerettet werden. Insgesamt wurden drei Personen verletzt und kamen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Alle vom Brand betroffenen Personen kommen privat unter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Einsatz kamen rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Söhrewald sowie Lohfelden mit einer Drehleiter.

Hier befindet sich Söhrewald:

Gemeinde Söhrewald

Die Gemeinde Söhrewald wurde 1970 neu gebildet: Sie entstand aus dem Zusammenschluss von Eiterhagen, Wattenbach und Wellerode und befindet sich im Landkreis Kassel. Insgesamt leben hier 4.700 Einwohner.

Söhrewald hat eine Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglieder in allen drei Ortsteilen tätig sind.

(mit hessennews)