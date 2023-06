Paar aus Söhrewald hat Naturschule gegründet und bietet Kurse an

Von: Clara Veiga Pinto

Mit Fernglas und Axt am Lagerfeuer: Martin Reiting und seine Freundin Nina Kiil eröffnen eine Naturschule für Erwachsene und Kinder in Söhrewald. © clara pinto

Ein Paar aus Söhrewald gründet eine Naturschule. So will es Kinder und Erwachsene zurück zur Natur führen.

Söhrewald – Knotenkunde, Fährtenlesen, Feuer machen und Nahrung finden. Was sich anhört wie das Leben aus einer früheren Zeit, steht bei Martin Reiting und seiner Partnerin Nina Kiil hoch im Kurs. Gemeinsam ist das Paar aus Söhrewald dabei, eine Naturschule zu gründen. So wollen sie Kinder und Erwachsene zurück zur Natur führen.

Und das soll mit verschiedenen Kursen gelingen: Tageskurse, bei denen die Teilnehmer lernen, eine Notunterkunft zu bauen, Zweitageskurse, bei denen sie auch über Nacht im Freien bleiben, Kräuterwanderungen, Räucherkurse und vieles mehr.

Dabei gehe es nicht darum, die beste Ausrüstung zu haben. Viel wichtiger sei die Einstellung und das Wissen. „Viele Menschen verstehen den Survival-Gedanken so, dass sie gegen die Natur kämpfen müssen. Wir wollen aber mit der Natur arbeiten“, sagt der 39-Jährige, der noch bis vor ein paar Monaten in einem geregelten Job in der Industrie arbeitete.

„Ich war im Hamsterrad gefangen. Irgendwann habe ich zurück zur Natur gefunden, Wanderungen unternommen und eine Ausbildung zum Wildnispädagogen gemacht“, sagt er. Im April folgte dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Seine Partnerin Nina Kiil unterstützt ihn bei Kursen und will demnächst als Naturmentorin auch voll einsteigen.

Ausgangspunkt der meisten Kurse ist das Areal des Waldkindergartens in Wellerode oberhalb des Sportplatzes. Mit dem Kindergartenbetreiber hat sich Reiting geeinigt, den Platz mit großem Tipi und Feuerstelle zu nutzen. Idyllisch am Fahrenbach gelegen sei das der perfekte Ort für die Naturschule, sagt er. „Gemeinsam abends am Feuer zu sitzen und sich auszutauschen, ist immer das Schönste“, sagt Nina Kiil.

Seinen Namen, Naturschule Sciurus, hat das Projekt den vielen Wandertouren des Paares zu verdanken. Übersetzt bedeutet Sciurus Eichhörnchen. Das beliebte Waldtier steht für Neugier. Es lässt sich schnell ablenken und erkundet gern neue Wege. So wie Martin Reiting und Nina Kiil. „Je mehr wir uns mit der Natur beschäftigt haben, desto mehr haben wir bei unseren Spaziergängen und Wanderungen entdeckt“, erzählt er.

„So haben wir für ein paar Kilometer auch mal den halben Tag gebraucht“, fügt die 42-Jährige hinzu. Und so ist es noch heute: Pflanzen am Wegesrand werden bestimmt, Tiere beobachtet, Doppelgänger von Kräutern entlarvt und die Zeit vergessen.

Stichwort Wildnispädagogik In der Wildnispädagogik geht es darum, schonend mit den Ressourcen der natürlichen Umwelt umzugehen, sie zu verstehen und sie zu erhalten. Sie vermittelt neben den Erkenntnissen auch konkrete Techniken und Fertigkeiten, die es ermöglichen, sich in der Natur heimisch zu fühlen. Damit umfasst sie einen wesentlichen Bereich der Umweltbildung. Wildnispädagogen unterstützen Kinder und Erwachsene, eine Naturverbindung neu zu erlernen. Martin Reitings Ausbildung dauerte ein Jahr.

Das alles wollen die beiden auch ihren Besuchern vermitteln. Neben den festen Kursen bietet das Paar auch individuelle Aktionen an. Kindergeburtstage oder Teambuilding-Events zu organisieren, können sie sich auch vorstellen. „Wir wollen die Menschen aus ihrem Alltag holen“, sagt Nina Kiil. Und das gelinge auch, denn in der Natur wird es nicht langweilig. „Wenn ich etwas essen möchte, muss ich erst mal dafür arbeiten – Holz suchen, Feuer machen und zum Schluss abwaschen“, weiß Kiil. „Und wir möchten die Menschen natürlich inspirieren, tiefer ins Thema einzusteigen. Das kann der Weg zu einem nachhaltigeren Leben sein“, sagt ihr Partner.

Wer die Naturschule und das Paar kennenlernen möchte, kann den Tag der offenen Tür besuchen. Er findet am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 16 Uhr auf dem Areal des Waldkindergartens in Wellerode statt.

Weitere Infos und Preise unter naturschule-sciurus.de oder bei Martin Reiting unter der Tel. 01 57/35 73 30 86.