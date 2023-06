Präzision und Konzentration gefragt: Söhrewalder organisiert Meisterschaften im Castingsport

Von: Clara Veiga Pinto

Betreiben Castingsport, also eine Art Trockenangeln: Volker Krah und seine Tochter Lena auf dem Wattenbacher Sportplatz. © clara pinto

Anfang Juli finden internationale Castingmeisterschaften in Lohfelden statt - Volker Krah aus Söhrewald organisiert sie. Fünf Fakten über den Wurfsport.

Söhrewald/Lohfelden – Volker Krah und seine Tochter Lena stehen auf dem Wattenbacher Sportplatz. In der Hand halten sie Angeln. Dass hier kein Fisch anbeißen wird, wissen beide – das ist auch nicht ihr Ziel. Was hier geangelt wird, sind lediglich Punkte. Das, was Lena und Volker Krah auf dem Sportplatz machen, ist Castingsport. Anfang Juli finden sogar internationale Castingmeisterschaften in Lohfelden statt. Fünf Fakten über den Sport:

1. Der Castingsport ist eine Präzisions- und Weitwurfsportart

Dabei werden mit Angeln Wurfbewegungen wie beim richtigen Angeln nachgeahmt, um damit zu versuchen, das Köderimitat so präzise wie möglich auf das Ziel zu werfen. Das Wort Casting kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt das Werfen.

Grundsätzlich war der Sport dazu gedacht, den angehenden Anglern den Umgang mit der Angel näherzubringen, damit die Köder genau an die gewünschte Stelle geworfen und Hindernisse umworfen werden können. „Es gibt aber auch Kollegen, die noch nie geangelt haben“, sagt Krah. „Manche interessieren sich einfach nur für den Sport.“

Auch bei Älteren sei das Trockenangeln beliebt: „Es ist entspannt und man kann es bis ins hohe Alter machen“, schätzt Krah diesen Sport, den er seit dem Jahr 2004 betreibt.

2. Insgesamt gibt es neun Disziplinen im Castingsport

Einige sind eher auf Präzison aus, bei anderen geht es um Weite – mal mit einer Hand, mal mit zwei Händen. Auch Mehrkämpfe sind möglich: Es gibt den Dreikampf, den Fünfkampf und den Siebenkampf.

In sechs Disziplinen wird mit tropfenförmigen Kunststoffgewichten statt Ködern von 7,5 Gramm und 18 Gramm sowie in drei Disziplinen mit künstlichen Fliegen, aus Stahldraht und Federhecheln jeweils auf Ziele und Weite geworfen.

3. Es gibt Meisterschaften in Lohfelden

Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, findet im Nordhessenstadion in Lohfelden die 66. internationalen Casting-Meisterschaften sowie zeitgleich die 51. Deutschen Senioren-Meisterschaften im Castingsport statt. Volker Krah ist Referent für Casting- und Turnierwurfsport im Verband Hessischer Fischer und organisiert die hiesigen Meisterschaften im Juli.

60 aktive Damen, Herren und Jugendliche aus dem ganzen Bundesgebiet werden im Nordhessenstadion an den Start gehen. Davon sind 30 Teilnehmer in der Leitungsklasse und 30 Teilnehmer werfen bei den Senioren. „In beiden Meisterschaften sind viele Weltmeister in Einzeldisziplinen sowie Gesamtsieger dabei“, berichtet Krah.

4. Regeln aus den 1920ern

In den 1920ern haben sich die Regeln und Strukturen des Sports entwickelt, sodass ernsthafte Meisterschaften ausgetragen werden konnten. Laut dem Deutschen Angelfischerverband gab es aber schon im 19. Jahrhundert erste Turniere.

1923 fand in Berlin das erste Turnier in Deutschland statt. In Gera war Castingsport sogar Teil des Schulsports. Aktuell ist der Sport eher im europäischen Raum vertreten, weiß Volker Krah.

5. Interesse geht zurück

„Das Interesse am Castingsport hat leider abgenommen“, sagt Krah. Früher habe es viele Jugendliche gegeben, die Spaß an dem Sport hatten. Heute kennt er im Kreis Kassel kaum jemanden, der die Lust am Castingsport mit ihm teilt. Den Mangel an Nachwuchs spürt er auch in seinem eigenen Verein, dem ASV Petri Heil Söhrewald, der an der Fulda bei Röhrenfurth und bei Guxhagen seine gepachteten Fischereireviere hat.

Weitere Infos: Wer neugierig geworden ist, Fragen hat oder mit dem Castingsport anfangen will, kann sich bei Volker Krah unter der Mailadresse v.krah@hessenfischer.net melden. (Clara Pinto)