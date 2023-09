Spielstraßen, E-Bike-Test und ein großes Fest bei Mobilitätswoche

Von: Sven Kühling

Teilen

Sie wollen den ÖPNV fördern: Regierungspräsident Mark Weinmeister (von llinks), Landrat Andreas Siebert, Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller und KVG-Vorstand Olaf Hornfeck weisen mit den Maskottchen Edda und Edgar auf die Mobilitätswoche hin, die vom 16. bis 22. September in Stadt und Landkreis gefeiert wird. © Sven Kühling

Wenn die Landaustraße, die Gartenstraße und die Wimmelstraße in Kassel zu temporären Spielstraßen werden, dann ist Europäische Mobilitätswoche (EMW). Denn da wollen die Veranstalter in Stadt und Landkreis zeigen, was geht und wohin sich Mobilität entwickelt. Vom 16. bis 22. September haben sie unter dem Oberthema „Save Energie – Energie sparen“ ein abwechslungsreiches Programm rund um Bus, Bahn, Fahrrad und Verkehr zusammengestellt.

Kassel – Ein Höhepunkt könnte das Mobilitätsfest am Samstag, 16. September, auf dem Rainer-Dierichs-Platz vor dem Kasseler Kulturbahnhof werden. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher einen Doppeldeckerbus des NVV im neuen Design erkunden und E-Scooter und Fahrräder samt Anhänger über einen Parcours steuern. Auch im Landkreis ist die Mobilitätswoche präsent. Zu jeder Menge Mitmachaktionen laden die Organisatoren etwa für Mittwoch, 20. September, vor das Rathaus in Niestetal ein. Von 15 bis 18 Uhr stehen E-Bikes, Scooter und Lastenräder zum Testen bereit.

Hinter dem Programm der Mobilitätswoche stecke ganz viel Arbeit, sagte Landrat Andreas Siebert, der auch seine „Land-Rad-Tour“ in die Woche integriert hat.

„Wir wollen motivieren, viele Dinge rund um Mobilität auszuprobieren“, so Siebert. Und als Landrat weist er natürlich darauf hin, den ländlichen Raum beim Ausbau von Angeboten nicht zu vergessen. „Für uns zählt, dass wir erreichbar sind.“ „Mobilität ist ein Thema, das wir gemeinsam in der Region angehen müssen“, ergänzte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller. Die Mobilitätswoche sei nicht unbedingt „ein Jubelthema“, das in einer Woche zu bewältigen sei. Da müsse man dauerhaft am Ball bleiben. „Es ist noch viel Arbeit.“

Regierungspräsident Mark Weinmeister weitete das zu betrachtende Gebiet dann noch einmal aus. „Der Regierungsbezirk Kassel ist groß“, sagte er. Man müsse genauso im Auge behalten, wie man etwa nach Eschwege oder Korbach gelangen könne. „Das ist schon schwieriger“.

KVG-Vorstand Olaf Hornfeck wies passend zur Mobilitätswoche auf eine Neuerung im Bereich der Verkehrsgesellschaft hin. Ende des Jahres erwarte man 14 neue Elektrobusse für die Flotte. „Sowohl Gelenkbusse als auch Solobusse“, erläuterte er. Die Fahrzeuge werden mit regionalem Strom geladen und stellen jeweils mindestens 50 Sitzplätze bereit.

Für einige Mitmachangebote der EMW gelten laut Nordhessischem Verkehrsverbund Anmeldefristen, wie etwa für das NVV-Action-Game am Samstag, 16. September. Für die Suche nach den Maskottchen müssen Eltern ihre Kinder bis zum 9. September anmelden. (Sven Kühling)

Programm: nvv.de/emw, kassel.de/emw, landkreiskassel.de/emw, kvg.de/emw.