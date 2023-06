Im Sattel für Gemeinde und Umwelt: Beim Stadtradeln stramm in die Pedale treten

Von: Raphael Digiacomo

Die Gemeinde Schauenburg bei Kassel nimmt aktuell an der Aktion Stadtradeln teil. Werden die Schauenburger ihre Kilometerzahl vom Vorjahr übertreffen?

Schauenburg – Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule, zum Sport oder zum Einkaufen fahren: Was für viele Menschen längst untrennbar zum Alltag gehört und Gewohnheit ist, ist in Schauenburg gerade angesagt wie selten: Die Gemeinde nimmt aktuell zum zweiten Mal am Stadtradeln teil.

Bis Sonntag, 18 Juni, können sich alle beteiligen, die in Schauenburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Wer Lust hat, kann sich unkompliziert online anmelden und so zum Gesamtergebnis der Gemeinde beitragen.

Kreis Kassel: Beim Stadtradeln ordentlich für Gemeinde und Umwelt in die Pedale treten

Kommt nun öfters mit dem Rad zur Arbeit: Schauenburgs Bürgermeister Michael Plätzer (links) steht mit Norbert und Pia Zimmermann, Kurt Lauterbach und Manfred Brandt – alle vom FSK Hoof – vor dem Rathaus in Hoof. © Digiacomo, Raphael

„Wir hoffen, dass sich viele beteiligen und im Sattel was für die Gemeinde, die Umwelt und die eigene Gesundheit machen“, sagt Kurt Lauterbach von der Abteilung Radsport des FSK Hoof. Der Verein bietet Wanderfahrten an, bei denen ordentlich Kilometer zusammenkommen.

„Wir fahren dabei in der Regel um die 50 Kilometer“, erklärt Vereinsmitglied Pia Zimmermann. Netter Nebeneffekt: Auf dem Sattel ließe sich die schöne nordhessische Landschaft besonders gut erkunden.

Prominente Unterstützung erhält das Stadtradeln auch von Bürgermeister Michael Plätzer. Er will nun öfters mit dem E-Bike zur Arbeit im Rathaus fahren. „Nach dem tollen Ergebnis im vergangenen Jahr wollen wir uns diesmal selbst übertreffen.“

Gemeinde Schauenburg zum zweiten Mal beim Stadtradeln dabei

Plätzer ist selbst leidenschaftlicher Radsportfan, hatte sich für die Teilnahme Schauenburgs an der Aktion eingesetzt und war vor einigen Jahren sogar im Urlaub im Sattel von der Zugspitze zum Gardasee geradelt.

2022 hatte Schauenburg zum ersten Mal beim Stadtradeln teilgenommen und mit 132 Teilnehmern in drei Wochen stolze 13.235 Kilometer erradelt. Dieses Jahr haben sich für Schauenburg bisher 106 Radlerinnen und Radler registriert und schon mehr als 10.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Zugelassen sind ausdrücklich auch Pedelecs bis 250 Watt.

Da die Initiative Stadtradeln auch einen Wettbewerb beinhaltet, können Teilnehmer Preise in Form von Fahrradzubehör wie Helme und Radbügel gewinnen. Die eigenen Kilometer werden einfach per Stadtradeln-App übertragen oder können der Gemeinde gemeldet werden.

Weitere Infos finden Sie hier oder bei Günther Brede unter Tel. 0 56 01/9 32 53 12. (Raphael Digiacomo)

Radeln für die Umwelt Das Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem für 21 Tage möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad zurückgelegt werden. Das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen, organisiert die Kampagne. (rdg)