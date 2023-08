Kommunen suchen Wahlhelfer: Städte und Gemeinden brauchen Freiwillige für die Landtagswahl

Von: Clara Veiga Pinto

Die Landtagswahl steht an: Hier bereiten die stellvertretende Gemeindewahlleiterin Regine Koch und Sachbearbeiter Felix Köster kurz vor dem Start der Briefwahl im Briefwahlbüro im Vellmarer Rathaus die Wahlkabinen vor. © sebastian schaffner

Die Landtagswahl rückt immer näher. Am 8. Oktober entscheidet sich, welche Parteien und Abgeordnete Hessen für die nächsten fünf Jahre regieren.

Kreis Kassel – Am Montag beginnt bereits die Briefwahl für die Landtagswahl – Gemeinden und Städte können dann Wahlscheine und Briefwahlunterlagen ausgeben. Doch auch die Vorbereitungen für den Wahltag laufen schon. Was für die Wahl besonders wichtig ist: die Wahlhelfer. Viele Kommunen im Landkreis suchen noch Freiwillige für das Ehrenamt – auch für die Europawahl im kommenden Jahr. Ein Überblick:

Vellmar

„Die Stadt Vellmar benötigt für die Landtagswahl rund 200 Wahlhelfer“, sagt Regine Koch, stellvertretende Gemeindewahlleiterin der Stadt. Insgesamt habe Vellmar einen Pool aus 350 Wahlhelfern, die aktuell für die 19 Wahlbezirke alle einberufen werden. „Einige haben schon zugesagt, andere abgesagt“, weiß Koch. „Wir würden uns natürlich vor allem noch mehr junge Menschen wünschen, die sich am Wahltag engagieren und im Idealfall Gefallen finden und uns langfristig bei Wahlen zur Verfügung stehen“, sagt sie. Für ihren Einsatz bekommen Wahlhelfer in Vellmar ein „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 50 Euro, dazu gibt’s belegte Brötchen, Kuchen und Getränke.

Baunatal

Auch in Baunatal ist man gerade dabei, alle Helfer einzuberufen. „Insgesamt werden 228 Wahlhelfer für die 23 Wahlbezirke benötigt“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam. Auch Mitarbeiter aus dem Rathaus helfen am Wahltag, „sodass um die 250 Helfer unterwegs sein werden.“

Lohfelden

Große Probleme, an Wahlhelfer zu gelangen, hatte die Gemeinde Lohfelden bislang nicht, sagt Wahlleiter Kai Hast. Aktuell hat man mit 106 Wahlhelfern für acht Bezirke geplant. „Ideal wären 108, aber mit 106 Personen geht es ebenso gut“, sagt Hast. Schon jetzt habe er 91 feste Zusagen, auf den Rest warte er noch. Mit bösen Überraschungen rechne er allerdings nicht. „Wir informieren die Menschen frühzeitig und arbeiten gut mit Parteien und Wählergruppen zusammen, die mögliche Helfer vorschlagen.“ Auch in Lohfelden werden einige Rathausmitarbeiter vor Ort helfen.

Wolfhagen

„Bislang haben bereits rund 60 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer verbindlich zugesagt“, sagt Wolfhagens Hauptamtsleiter Kai Liebig. Um die 150 Menschen brauche er am 8. Oktober.

In Wolfhagen sei es zunehmend schwierig, ausreichend Wahlhelfer für das Ehrenamt zu gewinnen. „Im Moment sind zwar alle Wahlhelfer berufen, aber für eventuelle Absagen werden immer wieder neue Wahlhelfer benötigt“, sagt er.

Hofgeismar

Ähnlich wie in Wolfhagen werden auch in Hofgeismar um die 150 Wahlhelfer gebraucht. Davon zugesagt haben laut Wahlleiterin Daniela Pfeiffer bisher 100. „Bislang konnten die Wahlvorstände meist ohne größere Probleme besetzt werden. Es werden die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und die Ortsvorsteher in den Ortsteilen beteiligt und um Vorschläge gebeten“, erklärt sie. Aber: „Wir rechnen auch für die Landtagswahl noch mit Absagen und benötigen daher noch Ersatzpersonen.“

Info: Wer Lust auf das Ehrenamt Wahlhelfer hat, mindestens 18 Jahre alt und für die jeweilige Wahl wahlberechtigt ist, kann sich telefonisch oder per Mail an das Wahlamt seiner Gemeinde wenden. (Clara Pinto)