Starkes Unwetter trifft auch den Kreis Kassel: Dutzende Keller vollgelaufen

Von: Boris Naumann, Theresa Novak, Bernd Schünemann, Clara Veiga Pinto

Die Hagelkörner, die am Donnerstagnachmittag vom Himmel fielen. © Naumann, Boris

Das starke Unwetter traf auch den Kreis Kassel. Auch die HNA-Sommertour in Vellmar musste abgesagt werden. Das Zelt wurde völlig zerstört.

Kreis Kassel - Ein starkes Unwetter wütete am Donnerstagnachmittag, 22. Juni, in Kassel und Teilen des Landkreises. Starker Regen, überflutete Straßen und zahlreiche Feuerwehreinsätze forderten die Einwohner der Stadt und des Kreises. Der Deutsche Wetterdienst hat amtliche Warnmeldungen vor Unwettern und schweren Gewittern für mehrere Städte und Landkreise in Hessen herausgegeben.

Auch die geplante HNA-Sommertour in Vellmar musste abgesagt werden. Die HNA-Mitarbeiter hatten bereits das Aktionszelt mit HNA-Fahnen und der großen Bühne aufgebaut. Als das große Gewitter kam, sind nicht nur die Stehtische weggeflogen, die komplette Mikrofonanlage stand unter Wasser. HNA-Marketingleiter Sebastian Gerhold: „Es ist alles zerstört. Wir müssen erstmal alles wiederfinden.“

Auch die HNA-Sommertour in Vellmar musste abgesagt werden. Das Zelt wurde völlig zerstört. © Privat

Während es am frühen Abend in Söhrewald, Kaufungen, Fuldabrück, Helsa und Nieste ruhig blieb und nur leicht regnete, sah es in anderen Kommunen finster aus.

In Schauenburg und Baunatal wütete das Gewitter besonders stark. Bäume fielen um - auch auf der Landesstraße zwischen Bad Emstal und Schauenburg. Stadtbrandinspektor Ralf Seitz teilt mit, dass die Straße vorerst gesperrt sei. Auch vollgelaufene Keller und weggeschwemmter Schotter haben die beiden Orte im Kasseler Süden getroffen. Auch für Niestetal berichtet Gemeindebrandinspektor Ingolf Aust von dutzenden vollgelaufenen Kellern.

Ein vollgelaufener Keller in Vellmar. © Privat

Fuldatals Bürgermeister, der zu dem Zeitpunkt eigentlich bei der HNA-Sommertour in Vellmar über Freibäder diskutiert hätte, berichtete gegen 18 Uhr von einer Großschadenslage in Fuldatal. „Alle Ortsteilwehren sind im Einsatz“, sagte er. Momentan versuchten sie, sich ein Bild der Lage zu machen. Es seien Bäume umgestürzt, teilweise auch auf Autos. Es gebe möglicherweise Personenschäden. Das Freibad haben die Mitarbeiter rechtzeitig räumen können. Neben der Feuerwehr sind Bauhofmitarbeiter für die kommunale Infrastruktur im Einsatz, erklärte er.

In Espenau waren nahezu alle Kameraden im Einsatz. Obwohl es nördlich von Kassel offenbar viel stärker geregnet und gestürmt hatte, wurden keine Dächer abgedeckt. „Wir haben einige umgefallene Bäume und vollgelaufene Keller“, gab Gemeindebrandinspektor Richard Pfläging einen ersten Lagebericht.

An über 30 Einsatzstellen wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume auf Autos, Straßen und Häuser war die Vellmarer Feuerwehr im Einsatz. Das ganze Ausmaß des Schadens war am Donnerstagabend noch nicht absehbar. „Wir waren an allen und Ecken und Enden zugange“, sagt Gemeindebrandinspektor Thorsten Vogler. (Clara Pinto)