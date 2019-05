Statt Sonnenstrom verschenkte Flächen

Dabei könnten PV-Anlagen auf Gazeley-Hallen 2800 Haushalte mit Strom versorgen

+ © archivfoto: Haas/wirtschaftsförderung kassel Deutlich sind die Gazeley-Hallen mit ihren riesigen Dachflächen im GVZ zu erkennen: Doch nur die von SMA genutzte Halle ganz links im Bild trägt eine PV-Anlage auf ihrem Dach. © archivfoto: Haas/wirtschaftsförderung kassel

Die Energiewende ist in aller Munde, Hessen will bis 2050 klimaneutral sein. Doch noch immer werden in Deutschland 60 Prozent des Stroms durch Kohleverbrennung sowie die Nutzung nicht erneuerbarer Energien erzeugt.