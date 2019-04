Regiotrams laufen durch ihr geringes Gewicht schneller Gefahr zu entgleisen. Unser Bild zeigt eine Regiotram der Linie 5 in Richtung Melsungen bei der Einfahrt in den Bahnhof Guntershausen.

Eine Gruppe Kinder hatte zu Wochenbeginn bei Guntershausen Steine auf Bahngleise gelegt und damit einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Ein Lokführer aus Kassel spricht über die tödlichen Gefahren.

Ein Lokführer aus Kassel hat mit uns über die Gefahren gesprochen, die durch Steine auf den Gleisen entstehen können. Vor wenigen Monaten hat er eine ähnliche Situation erlebt – während einer Fahrt mit der Regiotram nach Hofgeismar.

Die Sonne war gerade aufgegangen an jenem kühlen, klaren Wintermorgen, als Carsten Winter (52) mit einer Regiotram der Linie 1 vom Kasseler Hauptbahnhof in Richtung Hofgeismar-Hümme unterwegs war. Die Sicht war gut, Winter fühlte sich fit und ausgeruht. Kurz vor Espenau erhielt er vom Fahrdienstleiter in Warburg per Funk eine Warnmeldung: Kinder an den Gleisen zwischen Espenau-Mönchehof und Immenhausen, womöglich haben sie Steine auf die Schienen gelegt.

Winter gab die Informationen an seine Fahrgäste weiter, teilte ihnen mit, dass er deshalb die Geschwindigkeit verringern werde. Als er die Gefahrenzone erreichte, ging er auf etwa zehn Kilometer pro Stunde runter. „Ich war angespannt, zum ersten Mal in einer solchen Situation“, sagt Winter. Eine gefühlte Ewigkeit schlich er über die Strecke. Und dann, kurz vor Immenhausen, im Bereich einer Brücke, sah er sie: sieben oder acht große Schottersteine auf der rechten Schiene. Obwohl er mit Schrittgeschwindigkeit fuhr, musste Winter scharf bremsen. „Ich war erschrocken, dass ich die Steine trotz guter Sichtverhältnisse erst so knapp vorher sah.“ Nur ganz knapp vor den Steinen kam die Regiotram zum Stehen.

Die Bundespolizei sei damals schon vor Ort gewesen, hatte die Kinder bei ihrem gefährlichen Spiel ertappt. Es folgte eine halbstündige Zwangspause für Winter und seine Passagiere. Nachdem die Beamten Beweisbilder von den Steinen gemacht und Winter zu dem Vorfall befragt hatten, vergewisserte er sich, dass sich durch die Bremsung niemand im Zug verletzt hatte. „Das war glücklicherweise nicht der Fall.“ Diese Gefahr sei jedoch nicht zu unterschätzen. Fahrgäste könnten stürzen und sich schwere Verletzungen zuziehen.

Noch weitaus schlimmer hätten die Folgen sein können, hätte Winter keine Warnmeldung bekommen und die Steine mit bis zu 90 km/h – so schnell darf eine Regiotram maximal fahren – überfahren. „Bei einer solchen Geschwindigkeit wäre ein Halten vor den Steinen unmöglich gewesen.“ Die mögliche Konsequenz: „Der Zug hätte im schlimmsten Fall entgleisen können.“

Der ausgebildete Triebfahrzeugführer Winter, der bei der Lokverkehr24 GmbH mit Sitz im Fichtelgebirge arbeitet – einer Dienstleistungsfirma, die Eisenbahnverkehrsunternehmen bei personellen Engpässen unterstützt – und zwischen September und Februar gastweise Regiotrams gefahren ist, kennt die Fahrzeuge gut. Eine Besonderheit sei das vergleichsweise geringe Gewicht beziehungsweise die geringe Achslast. „Die E-Triebwagen, die nach Hofgeismar und Melsungen verkehren, haben ein Leergewicht von nicht ganz 60 Tonnen“, sagt Winter. „Bei acht Achsen sind das circa 7,5 Tonnen pro Achse.“ Eine Standard-Güterzuglok habe ein Gewicht von 84 Tonnen bei vier Achsen. „Das macht 21 Tonnen pro Achse, also fast das Dreifache einer Regiotram.“ Durch die geringe Achslast sei eine Entgleisung von ein oder zwei Achsen möglich, sagt Winter. Diese Gefahr erhöhe sich, wenn die Steine im Gleisbogen liegen.

Bundespolizei will Kinder und Eltern für Gefahren sensibilisieren

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Kassel (Nord-, Ost- und Mittelhessen) komme es jährlich zu fünf bis zehn Fällen, in denen Kinder oder Jugendliche unerlaubt Bahnanlagen betreten, sagt der Pressesprecher der Bundespolizei in Kassel Klaus Arend. Bei gutem Wetter und in den Ferien nehme die Zahl zu. Die Fallzahlen bewegten sich seit 2005 – seitdem ist Arend Pressesprecher – auf gleichbleibendem Niveau. In dieser Zeit seien keine Kinder zu Schaden gekommen und es gebe keine örtlichen Schwerpunkte.

In der Konsequenz gehe es nicht darum, das Verhalten der Kinder zu sanktionieren, sondern sie und die Eltern für die Gefahren an Bahnanlagen zu sensibilisieren, sagt Arend. Generell gilt: Der Aufenthalt und das Betreten von Bahnanlagen für Unbefugte ist verboten. Insbesondere an Schnellfahrstrecken, wo Züge bis zu 250 km/h fahren, sei die Gefahr, von Zügen erfasst und getötet zu werden, sehr groß.

Wenn Züge Steine oder andere Hindernisse überfahren, bestehe zudem die Gefahr, dass technische Einrichtungen beschädigt werden. Das Entgleisen eines Zuges sei nicht ausgeschlossen, bestätigt Arend. Und: „Sollte es im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr zu Schäden, Unfällen oder Behinderungen kommen, sind zivilrechtliche Schadenersatzforderungen mögliche Folgen, die dann auf die Eltern zukommen können. Hierzu zählen auch Verspätungsminuten, die den Verursachern in Rechnung gestellt werden können.“

Die Verzögerung von etwa 30 Minuten zwischen Espenau-Mönchehof und Immenhausen betraf damals nicht nur Carsten Winters Zug, sondern auch andere, die hinter ihm auf die Weiterfahrt warten mussten.