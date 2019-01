Unbekannte stehlen blauen BMW in Baunatal

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Rengershausen einen blauen BMW gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 35.000 Euro.

Die Tatzeit des Diebstahls in der Straße Zum Felsengarten, nahe der Straße Im Grunde, liegt zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug am Mittwoch in der Hofeinfahrt abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen das Fehlen feststellte, alarmierte sie die Polizei. Wie die Beamten berichten, stahlen die Diebe den blauen BMW X1 sDrive mit dem amtlichen Kennzeichen KS B 7737 von dort und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Aktuell ist nicht bekannt, auf welche Art und Weise die Täter vorgingen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 05 61 / 91 00.

