VW war 30 Minuten geparkt: Unbekannter demoliert Auto in Baunatal und flieht

Seinen Augen nicht getraut haben dürfte kürzlich ein 47-Jähriger: Er hatte sein Auto in Baunatal für eine halbe Stunde abgestellt. Als er zurückkam, war sein Auto zerbeult.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fehlte von dem Verursacher jede Spur. Der 47-jährige Baunataler hatte die Polizeibeamten am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr zur Unfallstelle auf einem Parkplatz in der Marktstraße gerufen. Er hatte den Wagen gegen 9 Uhr dort abgestellt. Als er zurückkam, stellte er fest, dass die vordere linke Seite demoliert war. Schaden: rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise: 05 61/91 00.

Rubriklistenbild: © Polizei Nord hessen/nh