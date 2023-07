Alle Hände voll zu tun: Nach Unwetter dauert das Aufräumen in Vellmar an

Von: Sebastian Schaffner

Vom Sturm umgeweht: Rund 20 Bäume im Ahnepark haben das Unwetter nicht überlebt. Der Park ist wegen Aufräumarbeiten noch gesperrt. © Schaffner

Nach dem schweren Unwetter am 22. Juni hat die Stadt Kitakinder umquartiert. Der Ahnepark bleibt weiter gesperrt.

Vellmar – Vollgelaufene Keller, Hagelschäden, umgestürzte Bäume – die Liste der Schäden in Vellmar nach dem Unwetter am 22. Juni ist lang. Und noch immer dauern die Aufräumarbeiten an, vor allem in städtischen Gebäuden.

Besonders hart getroffen hat es die Kita im Stadtteil Frommershausen. „Die Einrichtung liegt an einem abschüssigen Gelände, auf den Straßen bildeten sich von zwei Seiten kleine Flüsse, die die Kita voll erwischt haben“, sagt Markus Batz, der in Vellmar für die städtischen Liegenschaften zuständig ist. Die Kita wurde durch das einströmende Wasser großflächig beschädigt. „Viele Eltern haben nach dem Unwetter mitangepackt und so noch größeren Schaden abgewandt“, sagt Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD). Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, lasse sich jetzt noch nicht seriös beziffern. Fakt ist: Bis auf Weiteres ist die Kita geschlossen. Die rund 100 Kinder sind inzwischen nach Absprache mit der Fachaufsicht auf andere Einrichtungen verteilt worden.

Sammelplatz für Spielsachen: Diese Einrichtungsgegenstände in der Kita Frommershausen haben das Unwetter weitestgehend unbeschadet überstanden. Mehrere Räume wurden überflutet. Sie werden jetzt saniert. Die Kinder sind derweil in anderen Einrichtungen untergekommen. © Sebastian Schaffner

Erwischt hat es auch die Mehrzweckhalle Frommershausen gegenüber. Dort hat Wasser den Parkettboden im Foyer und in der Halle beschädigt. „Den Boden müssen wir erneuern“, sagt Bürgermeister Ludewig. Wie lange die Sanierung der bei Hochzeitsgesellschaften, Vereinen und politischen Gremien beliebten Halle dauert, stehe noch nicht fest.

Auch im Hallenbad war Land unter. Wasser drang in den Technikraum im Keller, die Heizungsanlage stand unter Wasser. Das THW war stundenlang mit Pumpen im Einsatz. Die Massagepraxis war ebenfalls betroffen und musste zeitweise sogar den Betrieb einstellen. Die Stadt zog die Sommerpause des Hallenbads kurzerhand um eine Woche vor. Seitdem ist das 50 Jahre alte Bad dicht – die Gaststätte hat weiterhin geöffnet. Erste Befürchtungen, dass die Schäden an der Elektronik irreparabel sein könnten, hätten sich nicht bewahrheitet, sagt Manfred Ludewig: „Eine Reparatur der Technik wird möglich sein, die Kosten werden gerade eruiert.“

Gute Nachrichten gibt es aus dem Rathaus für die Vereine, die in der Sporthalle Brüder-Grimm-Straße trainieren. „Da hat das Unwetter ein Dach regelrecht zerschossen“, berichtet Markus Batz. Deshalb war die Halle bislang vorsorglich gesperrt. „Die Trainingsfläche kann nun wieder genutzt werden“, teilt Stadtsprecherin Astrid Kneuer am Montag auf Nachfrage mit. Lediglich die Umkleiden und Toiletten bleiben bis auf Weiteres geschlossen. „Als Ersatz haben wir zwei mobile Toilettenkabinen aufgestellt.“

„Betreten verboten“ gilt auch mehr als zwei Wochen nach Unwetter im Ahnepark. Dort hatte der Sturm rund zwei Dutzend der insgesamt 650 Bäume umgeweht.

Ein privater Sicherheitsdienst sorgt dafür, dass sich Spaziergänger, Jogger und Gassigeher an die Absperrung halten. „Es ist einfach noch zu gefährlich“, sagt der Bürgermeister. Lediglich der Weg zum Restaurant ist frei.

Geschlossen ist weiterhin der dm-Drogeriemarkt an der Straße Lange Wender. „Das Dach ist durch den Hagel beschädigt worden, sodass wir derzeit gemeinsam mit unserem Vermieter an den Sanierungsmöglichkeiten arbeiten“, teilt dm-Gebietsverantwortlicher Peter Stöber mit. Einen Eröffnungstermin könne er noch nicht nennen.

Das Unwetter hatte Vellmar, ähnlich wie auch Teile von Kassel und Fuldatal, besonders hart getroffen. Die Vellmarer Feuerwehr war allein 26,5 Stunden lang 285 Mal im Einsatz. Zum Vergleich: Der normale Jahresdurchschnitt liegt bei 180 Einsätzen.