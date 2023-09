Cocktails und Hogwarts in der Vellmarar Kirche

Von: Valerie Schaub

Er veranstaltet in Vellmar regelmäßig Gottesdienste in voll besetzten Kirchen: Pfarrer Dave Kulik hat sich dafür schon so einiges einfallen lassen: zum Beispiel Harry-Potter-Requisiten und Predigten, in denen die Welt von Star Wars vorkommt. Was das bewirkt und welche Aufgabe Pfarrer haben, darüber spricht er im Interview.

Vellmar – Sie haben Hogwarts nach Vellmar und Cocktails in die Kirche geholt, warum eigentlich?

Weil es eine spannende Angelegenheit ist, Anlässe zu schaffen, in denen Leute Kirche auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Modern und progressiv, so dass Menschen hinkommen und sagen können: Hier erlebe ich etwas, hier wird etwas für mich gemacht.

Am Valentinstag haben Sie Cocktails und Livemusik organisiert.

Wir haben ein Programm für Paare angeboten, damit sich der Tag ein bisschen entspannt. Unsere Kirchengemeinde wollte vor allem für Paare den Planungsdruck rausnehmen – einfach kommen und genießen. Wir schauen, wo gibt es im Jahr Anlässe, an denen wir Menschen etwas Gutes tun und sie entlasten können.

Denken Sie, dass Sie Kirchenaustritten mit Event-Gottesdiensten etwas entgegenwirken können?

Wenn wir so etwas machen, ist es für die Kirchenmitglieder ein Kriterium zu sagen: Da passiert etwas. Die Leute wollen ja wissen, was mit der Spende ihrer Kirchensteuer passiert. Dass wir damit aktiv Leute zurückholen, das ist selten der Fall. Aber die, die ausgetreten sind, kommen trotzdem gern zu den Events.

Aber sie treten nicht wieder ein?

Wenn, dann vereinzelt. Aber die, die ausgetreten sind, entdecken etwas in der Kirche, das sie vorher vielleicht nicht entdeckt haben. Am Valentinstag war bei Paaren oft einer Kirchenmitglied und der andere nicht. Im Gottesdienst kommen sie zusammen und entdecken unabhängig von ihrer Kirchenmitgliedschaft ihren besonderen Moment hier in der Kirche.

Viele gehen nur noch an Ostern oder Weihnachten in die Kirche. Wie viele Menschen kommen in Ihre Gottesdienste?

Neue Gottesdienstformate hatten wir zum Beispiel in der Frommershäuser Kirche, hier passen ungefähr 160 Menschen rein. Wenn wir Event-Gottesdienste angeboten haben, war die Kirche immer voll.

Was entgegnen Sie kritischen Stimmen, die sagen dunkle Mächte oder Zauberkräfte haben in der Kirche nichts zu suchen?

Ich glaube, jene Stimmen haben Angst davor, dass man etwas Christliches in die Harry-Potter-Bücher hineindeutet. Das mache ich aber gar nicht. Sondern: Ich suche mir Themen raus, zum Beispiel Freundschaft oder Umkehr, und prüfe, wie das mit christlichen Werten zu vereinbaren ist. So kommen parallel Geschichten aus dem Harry-Potter-Universum sowie der Bibel vor und jede und jeder kann Verbindungen, aber auch Gegensätze finden. Letztlich feiern wir immer noch Gottesdienst. Ich hole nur einen kulturellen Anker hinein, der schon im Gedächtnis von vielen jungen Menschen verwurzelt ist.

Inwiefern muss die Kirche eine neue, modernere Sprache finden?

Kirche hat schon eine moderne Sprache. Meine Kolleginnen und Kollegen bieten schon sehr zeitgemäße Gottesdienste und Events an. Nur wir müssen es noch mehr an die Öffentlichkeit bringen.

Sie brauchen ein besseres Marketing?

Wir bemühen uns sehr stark um ein gutes Marketing, aber das ist für alle Kirchengemeinden, auch für uns eine lebenslange Aufgabe. Dass es schon geschieht, ist Fakt.

Immer mehr Menschen finden Spiritualität im Yoga oder machen Fußball zu ihrer Religion. Wie bewerten Sie das?

Gerade die Richtung von Esoterik ist im Moment sehr gefragt. Klar, da müssen unsere Angebote weiterhin in eine modernere aber auch sinnliche Richtung gehen. Am Valentinstag oder beim Muttertagsgottesdienst sollten sich Menschen an die Hand nehmen. Sie haben etwas gefühlt. Das bleibt in Erinnerung, das sitzt. Wir machen jetzt zum ersten Mal eine Segnung mit Öl. Das heißt, man bekommt zum Segensvers ein Ölkreuz auf die Stirn oder auf die Handfläche. Ein Segen eben, den man hört und neu spürt. Das ist für mich ein toller Zugang, um konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber den anderen Angeboten.

Brauchen wir mehr Rituale im Alltag?

Jeder sollte das so handhaben, wie er es braucht. Wenn für den einen das Ritual der Gottesdienst am Sonntag ist, sagen andere, mir reicht es, mit der Familie zusammenzusitzen und zu wissen, dass die Kirche im Ort ist, die Glocken läuten, ich innehalten kann. Das ist total okay. Bei den einen ist es präsenter, bei den anderen unbewusster.

Ihre Predigten kann man auf Spotify nachhören. Inwiefern braucht es noch Kirchengebäude?

Für mich sind es wichtige Identifikationsorte. Die Kirchen vermitteln eine Geschichte mit Gott für einen Ort. Selbst wenn man nur daran vorbei geht, glaube ich, dass Gebäude zu vielen immer noch sprechen.

Auch zu jüngeren Menschen?

Dann, wenn es dran ist, in den Umbrüchen ihres Lebens. Wenn eine Heirat, die Taufe des Kindes oder ein anderer Anlass ansteht. Ansonsten haben wir als Kirchengemeinde die Aufgabe, den Menschen Anlässe zu bieten und Berührungspunkte mit der Kirche zu schaffen.

Sie haben mal gesagt, Pfarrer sei ein cooler Beruf. Wieso gibt es Nachwuchsmangel?

Weil sich das gesellschaftlich durch alle Schichten zieht. Es betrifft uns wie viele andere Branchen. Pfarrerin und Pfarrer ist noch immer ein cooler Beruf, einfach weil man mit so unterschiedlichen Menschen zu tun hat, das ist wirklich bereichernd. Diese Freiheit, Angebote – natürlich im christlichen Kontext – in die Welt zu tragen, hätte ich nicht, wenn ich einen Nine-to-five-Bürojob hätte.

Fühlen Sie sich als Pfarrer in der Debatte um Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung gut aufgehoben?

Ja. Unsere Evangelische Kirche geht offensiv und mit großer Transparenz mit diesem Thema um. Als Gemeindepfarrer erlebe ich – soweit ich Einsicht habe – die Offenheit und Präventionsarbeit als sehr wertvoll. (Valerie Schaub)