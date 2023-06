Die Frommershäuser Kirche ist vermutlich aus dem 13. Jahrhundert

Von: Werner Brandau

Inmitten der alten Ortslage von Frommershausen steht die rund 700 Jahre alte Kirche mit ihrem charakteristischen Kirchturm, der wahrscheinlich aus gotischer Zeit stammt. © Werner Brandau

Die Kirchen sind der Mittelpunkt eines jeden Dorfes. In unserer Serie stellen wir Gotteshäuser aus der Region vor – heute die evangelische Kirche in Vellmar-Frommershausen.

Vellmar – Cocktails und Zauberstäbe in der Kirche – das hat es in Frommershausen schon gegeben. Bestimmte Anlässe inspirieren Pfarrer Dave Kulik immer wieder zu ausgefallenen Gottesdiensten, beispielsweise an Valentinstag. Und die kommen gut an: Der Jahresabschlussgottesdienst zu Silvester etwa wird immer beliebter, sagt Kulik.

Er gebe Gelegenheit, Frieden mit dem Gewesenen zu machen und um den Segen Gottes für das kommende Jahr zu bitten. „Die Kirche begleitet das Leben der Menschen im Jahresverlauf und an Wendepunkten.“

Die ausrangierte Glocke als Erinnerung an schlechte Zeiten. © Werner Brandau

Bei den Vorbereitungen der Gottesdienste hilft immer auch Küsterin Sabine Wilhelm. Schon seit fast 20 Jahren ist sie der gute Geist in der Frommershäuser Kirche.

Zweifellos ist das Gotteshaus mit seinem charakteristischen Turm das älteste in Vellmar, denn die Geschichte des kleinsten Vellmarer Ortsteils reicht bis weit ins 12. Jahrhundert zurück. Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes war 1107, als der Edle Kunimund die Schenkung des Dorfes Fromershusun an die Abtei zu Hersfeld vollzog.

Es ist anzunehmen, dass die ältesten Teile der Kirche aus dieser Zeit stammen. Belegen lässt sich das nicht, denn außer den Mauerresten aus romanischer Zeit gibt es keine Anhaltspunkte, die es erlauben, den Zeitpunkt der Errichtung der Kirche auch nur annähernd zu bestimmen. Aktenkundig ist jedoch, dass bereits 1252 ein Pfarrer in Frommershausen urkundlich erwähnt wurde.

Die barocke Orgel stammt von den drei Gottsbührener Orgelbaumeistern Heeren. Ihr Bau dauerte 13 Jahre lang. © Werner Brandau

Aus dieser Zeit dürfte auch das Tabernakel stammen, das sich an der Ostseite im Kircheninneren befindet. Hier war zu katholischer Zeit eine geweihte Hostie untergebracht. Für Küsterin Sabine Wilhelm ist es eines der interessantesten Details der Kirche.

Auch ein kleines Becken für Weihwasser hat die Jahrhunderte überdauert. Es befindet sich im ehemaligen Eingangsbereich des Kirchenschiffes, eingelassen an der Innenseite der südlichen Außenwand.

Im Gegensatz zu den meisten Kirchen in der Region, bei denen der Kirchturm auf der Westseite steht, liegt Turm mit seinen 115 Zentimeter dicken Mauern in Frommershausen an der Nordseite. Geht man die steilen Stufen der Turmtreppe hinauf, kommt man in den Glockenstuhl. Früher läuteten die Kirchenglocken auch bei Feuer, Katastrophen, Kriegen oder anderen Gefahren.

Die Tabernakel-Nische: für Küsterin Sabine Wilhelm eine Besonderheit. © Werner Brandau

Die beiden Glocken aus den Jahren 1452 und 1902 gibt es nicht mehr. Sie wurden während des Ersten- und Zweiten Weltkrieges per Staatserlass eingezogen und für Rüstungszwecke eingeschmolzen.

Eine eiserne Ersatzglocke musste wegen ihres schlechten Klangs ausgemustert werden. Sie steht zur Erinnerung an diese Zeit heute vor der Kirche. 1965 erhielt die Gemeinde zwei neue Glocken – diesmal aus Bronze.

Ebenso minimalistisch wie die Kirchenbänke ist die Gestaltung des gesamten Sakralbaus im Kirchenschiff – so wie es seit der Reformation in evangelischen Kirchen üblich ist. Der steinerne Altar dürfte aus der Vorreformationszeit stammen, denn auf seiner Abdeckplatte befinden sich noch heute fünf gut lesbar eingeritzte Weihekreuze, die an die Wundmale Christi erinnern sollen.

Schlichte Ausstattung: Im einfachen und minimalistischen Kirchenschiff finden 168 Gläubige Platz. © Werner Brandau

Dave Kulik kennt noch ein geheimnisvolles Detail: Es gibt Hinweise auf einen Fluchttunnel, der unter dem Altar beginnen und nach rund 190 Metern an der Simmershäuser Straße enden soll, erklärt der Pfarrer. Er könnte in den unruhigen Zeiten des 14. Jahrhunderts entstanden sein.

Laut Kulik gibt es Zeugen, die diesen Tunneleinstieg noch gesehen haben. Über viele Jahrhunderte nutzten auch die Gläubigen aus der Nachbargemeinde Niedervellmar das alte Gotteshaus, da sie seit dem Dreißigjährigen Krieg keine eigene Kirche mehr besaßen.

Im Juni 1962 wurde bei Renovierungsarbeiten am mittelalterlichen Sandsteinaltar eine eingemauerte Bibel aus 1745 gefunden. Über deren Verbleib ist leider nichts bekannt.

Rückblick: So sah die Kirche in Frommershausen um 1900 aus. © Werner Brandau

Mehr weiß man über die Orgel. 1756 begann Nicolaus Motz aus Wolfershausen mit dem Bau, 1769 vollendeten ihn die drei Orgelbaumeister Heeren aus Gottsbühren.

1820 gab es Pläne, die Kirche in Frommershausen umzubauen. Der für Niederhessen ungewöhnliche Turm sollte eine ortsübliche, mit Ziegeln gedeckte Spitze erhalten. Für das Langhaus war ein neues Dach mit Fachwerkgiebeln vorgesehen.

Diese Maßnahme wurde allerdings nie realisiert, vermutlich aus Kostengründen. So ist der unverwechselbare Turm der Nachwelt bis heute erhalten geblieben. (Werner Brandau)