Tulpenfeld bei Vellmar: Ein Drittel der Blumen wird stibitzt

Von: Tanja Temme

Tulpen zum Selberpflücken: Seit sechs Jahren baut Martin Steinmetz Blumen zum Selberpflücken an. Auch am Ortsausgang von Vellmar Richtung Harleshausen bewirtschaftet er ein Feld, auf dem Tulpen blühen. © Tanja Temme

Einen großen Vertrauensvorschuss gibt Martin Steinmetz seinen Kunden auf seinen Blumenfeldern. Wer einen schönen Strauß mit nach Hause nehmen möchte, muss hier selbst pflücken und anschließend auch selbstständig dafür bezahlen. Dass viele es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen, durfte der Gudensberger in den vergangenen Jahren erfahren.

Vellmar – Die HNA kam mit ihm am Tulpenfeld bei Vellmar ins Gespräch. Das ist eine von 20 Blühflächen, die Steinmetz in der Region unterhält.

„Ganz genau kann ich natürlich nicht sagen, wie viele sich ohne zu Bezahlen bedienen, aber um die 30 Prozent könnten es schon sein“, schätzt der Agraringenieur. Über den Daumen gepeilt ginge man in der Branche davon aus, dass rund ein Drittel der Pflanzen geklaut würden, ein weiteres Drittel bezahlt und das restliche Drittel gehe durch Umwelteinflüsse oder Ähnliches gar nicht erst auf.

Trotzdem hält der Jungunternehmer an seinem Geschäftsmodell fest, was laut seiner Aussage nur funktioniere, da er eine Vielzahl an Selbstpflück-Blumenfeldern bewirtschaftet.

Die Idee, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen, hatte er schon vor sechs Jahren. Damals fing er mit einer Fläche an, zwei Jahre später waren es schon sechs und seit 2020 bringt er mit mehr als dreimal so vielen Flächen Farbe in die nordhessische Region. Auch wenn die Zahlungsmoral einiger zu wünschen übrig lässt, so hat Steinmetz trotzdem große Freude an seiner Arbeit. „Natürlich gibt es Ärgernisse: wie zum Beispiel, dass alle Messer geklaut werden. Aber grundsätzlich habe ich großen Spaß am Blumenanbau.“

Wie auch in Vellmar geht es auf den anderen Flächen mit Tulpen los – nur bei einigen wenigen startet die Saison mit Osterglocken. „Der kühlen Witterung wegen waren die Tulpen dieses Jahr eine Woche später dran als gewöhnlich“, berichtet der 30-Jährige.

Das sei aber nicht schlimm, denn somit gebe es zum Muttertag und bis in die dritte Maiwoche hinein noch schönste Tulpen. Pfingstrosen, Dahlien, Gladiolen und Sonnenblumen folgen das Jahr über bis in den späten September hinein. Dass das Bezahlverhalten sogar von der Blumenart abhängig ist, ist eine Erfahrung, die der Landwirt ebenfalls machen durfte: „Es gibt Studien darüber, dass die Kunden beim Bezahlen eines Gladiolenstraußes ehrlicher sind als bei den Sonnenblumen, die öfter mal so mitgenommen werden.“ Tulpen wiederum lägen im Mittelfeld, was die Wertschätzung angeht. Um genau diese etwas zu beeinflussen, ist es Steinmetz sehr wichtig, dass seine Blumenfelder gepflegt aussehen. „Ich gebe mein Allerbestes, möchte, dass die Leute zufrieden sind und gerne hierherkommen.“

Dass es vom Einbringen der Blumenzwiebeln – müssen sie jährlich gewechselt werden – bis zum Unkraut zupfen und harken viel Arbeit ist, Blumen anzubauen, versteht sich von selbst. „Ohne die Hilfe meiner Familie ginge es nicht – zumal ich auch noch im Ackerbau tätig bin.“

Obwohl die Tulpen mit 60 Cent pro Stück hochpreisiger als Supermarktware sind, kommen viele zum Pflücken auf Steinmetz Felder.

„Diese Blumen halten zwei Wochen in der Vase, sie wachsen noch zehn Zentimeter und entwickeln wunderschöne Blüten – mit Standardware ist diese Qualität nicht zu vergleichen“, lobte Selbstpflückerin Anja Nolte die Tulpen. Vier verschiedene Blumensätze, also Mischungen, gibt es auf dem einen Hektar großen Vellmarer Acker. (Tanja Temme)

Info: An vielen Orten im Landkreis Kassel gibt es die Blumenfelder zum Selberpflücken – Standorte gibt es unter landblumen.de.