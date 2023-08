Ein Hoch auf alle Helfer: Vellmarer feierten die Einsatzkräfte des Unwetters

Von: Tanja Temme

Halfen im Hallenbad und der Gesamtschule: Da das Wolfhager THW mit starken Pumpen ausgestattet ist, wurden auch sie beim Unwetter in Vellmar angefordert. Peter Ludwig (links) und Claus Mahlmann (rechts, vorn) waren dabei und feierten mit anderen auf der Blaulichtparty. © Tanja Temme

Auf Wassermassen, Hagel und Sturm folgt Feierstimmung: Bei einer Blaulichtparty im Vellmarer Ahnepark sagten Bürger den vielen Hilfskräften, die beim Unwettereinsatz Ende Juni im Stadtgebiet dabei waren, Danke.

Vellmar – Hunderte lockte es am Samstag auf die Festwiese, wo bei einer Blaulichtparty ihr Engagement gewürdigt wurde. Am Vorabend feierte man die Wiedereröffnung des Parks.

Dass vor knapp zwei Monaten entwurzelte Bäume und überflutete Wege das Bild des Ahneparks prägten, daran konnten sich die Hilfskräfte noch gut erinnern. „20 Bäume haben wir hier verloren, wozu auch ein Jahrhunderte alter Baumriese hier an der Wiese zählte“, erinnert sich Feuerwehrmann Holger Burgdorf, der mit seiner Frau Andrea, dem Ahneparkwirt Andreas Müller und weiteren Bürgern die Party auf den Weg gebracht hatte. „Das Unwetter hat gezeigt, wie wichtig unsere Einsatzkräfte sind – es war höchste Zeit, ihr Engagement zu würdigen“, erklärt Andrea Burgdorf.

Verpflegten die Helfer: Erika Klein (rechts) und ihre Mitstreiter vom Deutschen Roten Kreuz in Vellmar hatten hunderte von Brötchen für die Einsatzkräfte vorbereitet. Zum Fest waren sie gerne gekommen. © Tanja Temme

Was die 250 Helfer während des zweitägigen Ausnahmezustandes in ihrem Städtchen erlebt hatten, war vielen noch präsent: „Am Schlimmsten fand ich den Unfall auf der Bundesstraße 7, wo ein riesiger Baum auf ein Auto gefallen und ein Mensch in Gefahr war“, berichtet Holger Burgdorf. Aber auch die Zustände an der örtlichen Reithalle wird der Feuerwehrmann nie vergessen: „Wir und auch die Tiere standen bis zum Bauch im Wasser – dort kam man sich vor wie im Ahrtal.“

Organisierten die Blaulichtparty: (von links) Andrea und Holger Burgdorf, Christoph Schneehein, Ahneparkwirt Andreas Müller und Stadtbrandinspektor Thorsten Vogler. © Tanja Temme

Die Mitglieder des Technischen Hilfswerks Wolfhagen erzählen vom überfluteten Hallenbad und der Gesamtschule: Stundenlang haben sie das Wasser aus den Gebäuden geholt. Mit ähnlichen Aufgaben war auch der Trupp des Vellmarer DLRG-Ortsverbands beschäftigt: „Wir haben die Feuerwehr unterstützt und viele Keller mit unseren Pumpen vom Wasser befreit“, so DLRGler Jan Costé. Eine wichtige Aufgabe hatten auch die Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes übernommen: „Wir haben fast 500 Brötchen für die Einsatzkräfte geschmiert“, sagt Erika Klein vom Ortsverband Vellmar. Allerdings sei es gar nicht so einfach gewesen, die Lebensmittel dafür zu beschaffen und die Küche im Gerätehaus der Wehr zu erreichen: „Da auf den Straßen überall hoch das Wasser stand und die Autos sich stauten, hat es gedauert.“

Trotz der ein oder anderen Erinnerung an tragische Begebenheiten stand am Samstag bei Musik, gutem Essen und gemeinsamer Zeit doch das Feiern im Fokus. „Es war bemerkenswert mitzuerleben, wie Feuerwehr, THW, DLRG und DRK Hand in Hand gearbeitet haben“, freut sich Stadtbrandinspektor Thorsten Vogler.

Auch Bürger lobten die Leistungen. Bei der Vellmarerin Margrit Posselt klang das so: „Dieses schreckliche Wetter hat einmal wieder gezeigt, wie wichtig Feuerwehr und Co. sind. Ich finde es klasse, dass sie heute mal im Mittelpunkt stehen.“ Die beim Fest eingesammelten Spenden sollen zum Teil der Jugendfeuerwehr zugutekommen, erklärt Organisatorin Andrea Burgdorf.