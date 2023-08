Unbekannte brechen in Imbiss und Bar in Vellmar ein

Von: Theresa Novak

Beide Taten in Vellmar könnten auf das Konto derselben Täter gehen. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Unbekannte sind in dieser Woche in eine Bar und einen Imbiss in Vellmar eingebrochen. Laut Polizei könnten beide Taten auf das Konto derselben Einbrecher gehen und sucht nun Zeugen.

Vellmar – In die Bar am Rathausplatz war in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Nachdem die Unbekannten vergeblich versucht hatten, eine Tür zu der Gaststätte aufzuhebeln, öffneten sie gewaltsam ein Oberlicht und stiegen so in das Gebäude ein. Mit einer laut Polizei geringen Menge Wechselgeld flüchteten sie anschließend durch das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Der Einbruchsversuch in den Imbiss im Mittelring ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch zwischen 23.50 und 00.30 Uhr. Auch in diesem Fall wollten es die Einbrecher durch ein Oberlicht versuchen und nutzen einen Stuhl als Steighilfe. Ob die Täter möglicherweise gestört wurden, ist nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Sie traten aus unbekannten Gründen die Flucht an, ohne die Gaststätte betreten zu haben. (Theresa Novak)

Hinweise: Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 05 61/9100.