Polizei sucht Zeugen

Täter flieht: Frau überrascht Dieb in Vellmarer Fitnessstudio.

Eine Mitarbeiterin störte am Mittwoch gegen 6 Uhr einen Einbrecher in einem Fitnessstudio in Vellmar. Dem Täter gelang es, unerkannt zu fliehen, die Polizei sucht nun nach ihm.