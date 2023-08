Millionenzusage reicht nicht: Land gibt Geld für Schwimmbadsanierung frei – Vellmar bräuchte aber mehr

Von: Sebastian Schaffner

Da kann man schon ein bisschen mürrisch dreinschauen: Ein vom Land angebotenes Darlehen reicht nicht für die Badsanierung. Unser Bild zeigt im Vordergrund die Skulptur „Guten Morgen“ am Haupteingang. © Sebastian Schaffner

Um das Hallenbad zu sanieren, bräuchte die Stadt Vellmar elf Millionen Euro. Ein vom Land angebotenes Darlehen reicht dafür nicht.

Vellmar – Das Land stellt 12,6 Millionen Euro als Darlehen für acht Bau- und Sanierungsprojekte im Landkreis Kassel bereit. Darüber informiert Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) per Pressemitteilung. Unter anderem gibt das Land 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des Vellmarer Freibads und 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des Vellmarer Hallenbads frei. Auf dem Papier liest sich das so, als könnten nun die beiden in die Jahre gekommenen Schwimmbäder saniert werden. Werden sie aber nicht.

„1,5 Millionen Euro reichen bei Weitem nicht aus für eine Sanierung“, sagt Vellmars Kämmerer Karsten Milzarek-Staub. Zwar habe sich die Stadt in der Tat beim Land um Geld für die Erneuerung beider Bäder bemüht. Die nun grundsätzlich bewilligte Unterstützung des Landes – jeweils Darlehen, die also später zurückgezahlt werden müssten – wird Vellmar aber ablehnen, weil sie bei anderen Förderprogrammen, etwa vom Bund, leer ausgeht. Eine Sanierung kann sich die Stadt ohne weitere finanzielle Unterstützung schlicht nicht leisten.

Vellmarer Bad kann nicht saniert werden

Bei der Antragsstellung im Herbst 2022 ging man im Rathaus davon aus, dass eine grundhafte Sanierung des 50 Jahre alten Hallenbads elf Millionen Euro kosten würde. Der Aufwand im Freibad Obervellmar (Baujahr 1954) hätte demnach bei 9,25 Millionen Euro gelegen. Der Stadtkämmerer schätzt, dass die Kosten wegen der fast schon galoppierenden Inflation in den vergangenen Monaten jetzt noch einmal höher liegen dürften.

Vellmar hätte wohlgemerkt aus dem Landesprogramm Swim eine weitere Million Euro erhalten. „Diese Zusage werden wir aber zurückgeben, weil die Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist“, sagt Karsten Milzarek-Staub. Die Stadt hätte die Restsumme schließlich sonst allein stemmen müssen. Beim Hallenbad wären das mindestens 8,5 Millionen Euro gewesen. „Das ist in der jetzigen Situation nicht machbar“, so der Kämmerer mit Blick auf die angespannte Lage des städtischen Haushalts.

Ganz anders sieht das bei den beiden anderen Projekten aus, für die das Land der Stadt nun zwei Darlehen zugesagt hat: eine Million Euro für die geplante Kindertagesstätte im neuen Baugebiet Vellmar-Nord und 1,5 Millionen Euro für den Neubau der Kinderkrippe Niedervellmar. „Die Krippe ist bereits in der Umsetzung, die Kita für Vellmar-Nord werden wir bauen, weil der Bedarf da ist“, sagt Karsten Milzarek-Staub.

Projekte im Landkreis unterstützt

Die vier weiteren in Aussicht gestellten Geldbeträge kommen dem Landkreis Kassel zugute. Drei Millionen Euro gewährt das Land demnach für die Erweiterung der Grundschule in Schauenburg-Elgershausen. 2,1 Millionen Euro benötigt der Landkreis als Schulträger für den Neubau einer Sporthalle an der Grundschule in Niedervellmar.

Und jeweils eine Million Euro fließen in die Erneuerung der Kreisstraße 74 bei Trendelburg-Wülmersen sowie in die Erneuerung der Kreisstraße 24 zwischen Schauenburg-Martinhagen und Landesstraße 3220 (Breitenbach – Ehlen). „Wir nehmen die vier Darlehen in Anspruch“, bestätigt Kreissprecherin Alia Shuhaiber. (Sebastian Schaffner)