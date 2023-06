Turm in luftiger Höhe saniert: Gerüst an Kirche Obervellmar verschwindet nach zehn Monaten

Sanierung der Kirche

+ © Werner Brandau Montage der Turmzier: Gemeinsam heben Bernd Lind (von links), Kunstschmied Rafael Jürgens aus Meschede und Niklas Buchholz die neue Turmzier mit Wetterfahne und Hahn auf das neue Edelstahltragwerk, das auf dem Jahrhunderte alten Kaiserstiel aus Holz montiert wurde. © Werner Brandau

Dass eine Sanierung eine aufwendige und mitunter teure Angelegenheit sein kann, musste die evangelische Kirchengemeinde Obervellmar kürzlich erfahren.

Vellmar – Nach einem Sturmschaden waren einige Dachschindeln von dem spätgotischen Turm herabgefallen. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass auf dem gesamten Dach der Kirche mehrere Schindeln fehlten und bereits Regenwasser die Balken des Dachstuhls angegriffen hatten.

Bausachverständige haben bei genauerer Untersuchung weitere starke Schäden entdeckt, die so gravierend waren, dass eine umfassende Sanierung im oberen Bereich des Turmes unumgänglich wurde.

Die zunächst veranschlagten Kosten in Höhe von 136 000 Euro kletterten schnell auf 260 000 Euro, da Experten eine Beeinträchtigung der Statik festgestellt hatten und zusätzliche Arbeiten erforderlich wurden. Durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges stiegen die Kosten letztlich auf 560 000 Euro.

Sanierung des Kirchturms in Vellmar abgeschlossen

Anfang August 2022 wurde der Kirchturm eingerüstet. Wenig später kamen die Zimmerleute, um die maroden Balken auszutauschen. Nach der Winterpause rückten die Dachdecker an, um die Turmhaube mit neuen Schieferplatten einzudecken. Und weil die alte Turmzier aus dem Jahr 1864 durch Blitzschlag, Vogelkot, Gewehrbeschuss und Rost so stark beschädigt war, dass sie nicht nachhaltig restauriert werden konnte, musste auch eine neue Turmzier her.

„Für die Kirchengemeinde war die veranschlagte Summe von mehr als einer halben Million Euro natürlich eine Kostenlawine, die uns zunächst sprachlos gemacht hat“, erklärt Gemeindepfarrer Alfred Hocke. Eine Summe, die von der Kirchengemeinde allein nicht aufzubringen war. Trotz Kostenzusagen vom Landesamt für Denkmalpflege, dem Landeskirchenamt und der zugesagten Unterstützung des Kirchenkreises Kaufungen muss die Kirchengemeinde Obervellmar noch einen Eigenanteil von rund 113 000 Euro beisteuern.

Ein eigens gegründeter Förderkreis hat gemeinsam mit dem Kirchenvorstand eine Reihe von Veranstaltungen angeboten und Spenden gesammelt. Auch die Stadt Vellmar und das Kuratorium der Stadt haben die Kirchturmsanierung kräftig unterstützt. Hinzu kamen viele Spenden aus privater Hand und von Geschäftsleuten, sodass inzwischen fast 53 000 Euro Spendengelder eingegangen sind. „Wir werden weiterhin Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen anbieten, damit wir unseren Eigenanteil an der Sanierung stemmen können“, verspricht der Gemeindepfarrer.

Wetterhahn thront auf dem Turm

Inzwischen sind alle Arbeiten abgeschlossen. Die neue Turmzier aus Edelstahl mit einem Wetterhahn ist auf der Turmspitze montiert. Auch die Turmuhren und der Blitzschutz sind angebracht. In den nächsten Tagen wird das Baugerüst entfernt und ein elektronisches Läutewerk wird noch installiert.

Zum Abschluss der gelungenen Sanierungsarbeiten soll dann am Sonntag, 9. Juli, ein feierlicher Festgottesdienst in der Obervellmarer Kirche stattfinden.

Mit dem Ergebnis der Sanierung ist nicht nur die Kirchengemeinde zufrieden, sondern auch Architekt Holger Albrecht. „Es war eine Herausforderung, aber es ist uns gelungen, die Arbeiten im geplanten Zeitfenster zu erledigen und auch den Kostenrahmen einzuhalten“, bestätigt der Architekt und hebt die gute Zusammenarbeit mit den am Bau beteiligten Firmen, der Stadt Vellmar und den Verantwortlichen der Kirchengemeinde hervor. (Werner Brandau)