Kreisstraße in Vellmar wird saniert: Großbaustelle bleibt mindestens bis zum Herbst

Gasleitung sorgt für Überraschung

+ © Sebastian Schaffner Einsatz in 3,50 Meter Tiefe: Eine sogenannte Verbaubox schützt die Bauarbeiter auf der Baustelle an der Simmershäuser Straße in Vellmar. Die Stahlkonstruktion soll ein Einstürzen des Bordsteins verhindern. © Sebastian Schaffner

Die Kreisstraße 37 zwischen Frommershausen und Simmerhausen ist zwischen Am Griesgraben und Schillerstraße voll gesperrt. Das bleibt bis zum Herbst so.

Vellmar – Mindestens bis in den Herbst wird die Simmershäuser Straße in Vellmar noch Großbaustelle sein. Die Kreisstraße 37 zwischen dem Stadtteil Frommershausen und Fuldatal-Simmerhausen ist zwischen Am Griesgraben und Schillerstraße voll gesperrt. Grund sind Arbeiten des Landkreises Kassel, der in dem Bereich die Fahrbahn saniert, und der Stadt Vellmar, die ihre Abwasserkanalleitungen erneuert.

Dass bei Baustellen im Bestand nicht immer alles nach Plan läuft und Überraschungen dazugehören, haben die ersten Wochen gezeigt. Nachdem sie die Straße aufgerissen hatten, entdeckten die Bauarbeiter, dass die unter der Asphaltdecke verlegte Gasleitung nach heutigen Maßstäben viel zu dicht am Abwasserkanal liegt. „Die Gasleitung muss umgelegt werden“, sagt Polier Patrick Paul vom Tief- und Straßenbauunternehmen Rohde.

Trotzdem zeigen er und seine Kollegen sich optimistisch, dass sie sogar eher fertig werden als ursprünglich geplant. Hessen Mobil hat den Dezember als Fertigstellungstrermin festgesetzt. „Unser Ziel ist es, schon bis Ende September mit beiden Bauabschnitten fertig zu sein. Das ist aber sehr sportlich“, sagt Paul.

Treten am Kanal, der laut Ralf Ernstreiter von der Stadt Vellmar aus der Nachkriegszeit stammen dürfte, weitere unvorhergesehene Probleme auf, könnte sich der Zeitplan noch einmal verschieben.

Grundsätzlich liefen die Arbeiten nach Plan. Die größte Herausforderung besteht laut Polier Paul darin, die eigenen Mitarbeiter in dem bis zu 3,50 Meter tiefen Graben direkt neben dem Bordstein zu schützen. Aus Sicherheitsgründen arbeiten sie in sogenannten Verbauboxen. Die robusten Stahlkonstruktionen sollen ein Einstürzen der Grabenwand verhindern. Bislang befanden sich links und rechts der Straße Abwasserkanäle. Künftig sollen die Rohre mittig gebündelt werden.

Bauarbeiten erfolgen in Abschnitten

Während der Bauarbeiten, die in zwei Bauabschnitten erfolgen, wird der Verkehr in Richtung Reinhardshagen über Frommershausen, Niedervellmar, Ihringshausen und Bundesstraße B3 umgeleitet sowie in Richtung Simmershausen über Frommershausen, Niedervellmar, Ihringshausen und B3.

Der Landkreis kalkuliert für die Fahrbahnsanierung mit Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Die Sanierung der Abwasserkanäle kostet die Stadt Vellmar nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Euro. (Sebastian Schaffner)