Sommer im Park beginnt in Vellmar: Events auf dem Festplatz

Von: Valerie Schaub

Freuen sich auf den Start von Sommer im Park: hinten von links: stellvertretender Bauhofleiter Wolfgang Gölz, Vanessa Bischoff von der Kulturarbeit, Bürgermeister Manfred Ludewig, vorn von links Caterer Stephan Briggl und Pia Bluhm von der Kulturarbeit. © Valerie Schaub

Ab Mittwochabend verwandelt sich der Festplatz in Vellmar wieder in ein Festivalgelände: Kabarett, Musik, Comedy, das alles wartet bis zum 9. Juli im Theaterzelt auf die Besucher.

Vellmar - Mit Mirja Boes startet Sommer im Park am Mittwoch um 20 Uhr. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten. Zwei Tage vorher ist auf dem Gelände alles startklar. Das Team ist zufrieden mit den Aufbauarbeiten – es kann losgehen. „Wenn die Zeltanlage steht, ist alles gut“, sagt Pia Bluhm, die zusammen mit Vanessa Bischoff vom Kulturamt das Festival auf die Beine stellt.

Trotz Personalnot im Veranstaltungsbereich hat alles geklappt: Gut eine Woche hat der Aufbau gedauert, zwölf Helfer sind für das Zelt zuständig. „Ohne die Mitarbeiter des Bauhofs würde es nicht gehen“, sagt Pia Bluhm. 20 Helfer sind zusätzlich im Team. Es ist das 27. Festival – manche sind schon von Anfang an dabei. Welche Herausforderung noch wartet, ist mit Blick auf die Wetterprognose schwer zu sagen. Das Team nimmt es sportlich: Einmal Starkregen sei immer dabei gewesen.

Als Highlight im Programm hebt Pia Bluhm die beiden Tatort-Kommissare aus Münster hervor. Axel Prahl steht mit seinem Inselorchester am Freitag auf der Bühne, Jan Josef Liefers mit Radio Doria am 6. Juli. Bürgermeister Manfred Ludewig will Prahl persönlich vom Bahnhof abholen. Auch über die aufstrebende Band Clockclock freut sich das Team. „Sie treten zusammen mit Pink und Simply Red auf, die bekommen wir kein zweites Mal“, sagt Bluhm.

Bisher seien 8100 Karten verkauft worden. „Die Zuschauer sind noch relativ verhalten.“ 2022 hat die Stadt insgesamt 10 140 Karten verkauft. In diesem Jahr sei einfach „zu viel Konkurrenz.“ In Kassel findet gleichzeitig das Kulturzelt an der Fulda statt.

Zum zweiten Mal übernimmt der Caterer Stephan Briggl von Party Couture den Biergarten. Auf 350 Plätzen können Besucher jeden Tag ab 17.30 Uhr die Atmosphäre genießen – auch ohne Festivalkarte.

Im nächsten Jahr endet das Festival übrigens schon früher, nämlich am 16. Juni. Und das Programm steht auch schon. (Valerie Schaub)

Sommer im Park: Das Programm 2023

21.6. Mirja Boes

22.6. Martina Schwarzmann



23.6. Axel Prahl & sein Inselorchester



24.6. Herbert Knebels Affentheater



25.6. 11 Uhr: Familienprogramm mit Konrad Stöckel



25.6. LaLeLu & die U-Bahn Kontrollöre



26.6. Zucchini Sistaz



27.6. Arnd Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs



28.6. Die Kernölamazonen



29.6. Michael Hatzius



30.6. Eure Mütter



1.7. Django Asül



2.7. Horst Evers



3.7. Clockclock



4.7. Maybebop



5.7. 14 Uhr: Seniorennachmittag



5.7. Frieda Braun



6.7. Jan Josef Liefers & Radio Doria



7.7. Dietmar Wischmeyer



8.7. Frank Markus Barwasser



9.7. Ukulele Orchestra of Great Britain



Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, außer anders vermerkt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Reservix: 0180/670 07 33

2000 Meter Kabel für Festival „Sommer im Park“ verlegt

21 Auftritte verteilen sich über 19 Tage.

35 Lautsprecher hat das Team für „Sommer im Park“ auf dem Festplatz aufgebaut. Die Technik ist laut Jan Bischoff von der Stadt flexibel auf jeden Künstler einstellbar. Für Clockclock werden beispielsweise zusätzliche Lautsprecher aufgebaut.

144 Lampen sorgen für die richtige Beleuchtung.

350 Plätze bietet der Biergarten, den jeder unabhängig von den Auftritten besuchen kann. Es gibt auch überdachte Plätze im größten Biergarten Vellmars, wie Caterer Stephan Briggl sagt.

886 Quadratmeter groß ist das Theaterzelt auf dem Festplatz auf einer Fläche von 30 mal 30 Metern.

960 Gäste haben im Zelt maximal auf den Sitzplätzen Platz. Bei manchen Konzerten werden nur Stehplätze angeboten, wie auch bei Clockclock.

2000 Meter Kabel sind für das Festival insgesamt verlegt worden.

10.140 Karten sind im vergangenen Jahr für Sommer im Park verkauft worden.