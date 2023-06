HNA-Sommertour: Wie steht‘s um die Bäder in Vellmar?

Von: Valerie Schaub

Beton statt Wasser: Das Vellmarer Bad ist derzeit Baustelle. Die undichten Stellen im Becken werden ausgebessert. Wie es damit weitergeht, ist Thema auf dem Podium der HNA-Sommertour am Donnerstag. © Stadt Vellmar

Diskussion und Gespräche mit Bürgern am Donnerstag auf dem Rathausplatz

Vellmar – Wie sieht die Zukunft der Vellmarer Bäder aus? Diese Frage beschäftigt Bürger wie politische Mandatsträger in Vellmar gleichermaßen. Stimmen, Hintergründe und Antworten dazu gibt es am kommenden Donnerstag, 22. Juni, auf dem Rathausplatz in Vellmar.

Die Podiumsdiskussion ist Teil unserer HNA-Sommertour. An diesem Abend machen wir Station in Vellmar. Wir möchten an einem lauen Sommerabend mit Ihnen vor Ort ins Gespräch kommen.

Vor dem HNA-Bus steht unser Redakteur Sven Kühling für Anregungen zur Verfügung. Gibt es ein Thema im Ort, über das die Zeitung berichten sollte? Wollten Sie schon immer etwas zu Inhalten der HNA-Landkreis-Ausgabe loswerden – am Donnerstag haben Sie von 18 bis 21 Uhr Gelegenheit dazu.

Um das Thema Freibäder und die Zukunft der Vellmarer Bäder geht es auf unserer kleinen Bühne ab 18.30 Uhr. Gäste auf dem Podium sind Manfred Ludewig, Bürgermeister von Vellmar sowie Lena Gievers und Julia Nickel vom neu gegründeten Förderverein „Freunde des Freibades Vellmar“. Bürgermeister Karsten Schreiber wird die Erfahrungen aus der Nachbargemeinde Fuldatal schildern. Die Moderation übernehmen HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk und Redakteurin Valerie Schaub.

Das Thema: Während die Gäste im Freibad in Ihringshausen schon seit Mai ihre Bahnen ziehen, wird im Freibad in Vellmar noch unter Hochdruck gearbeitet. 180 Meter undichte Stellen sind insgesamt ausgebessert worden. Wann das Bad öffnen kann und welche Perspektive es hat, darüber sprechen wir mit unseren Gästen.

Natürlich gehören zu einer Sommertour auch Essen und Getränke. Wer einfach mal vorbeischauen will, muss nicht verdursten oder verhungern. „Wegen Corona konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Wir als Zeitung waren dadurch seltener vor Ort präsent“, sagt HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk, „jetzt wo alles uneingeschränkt wieder möglich ist, möchten wir mit unseren Lesern ins Gespräch kommen.“

Info: HNA-Sommertour am Donnerstag, 22. Juni, von 18 bis 21 Uhr am Rathausplatz in Vellmar mit Essen und Getränken, Gesprächen, Diskussionsrunde und Gewinnspiel. Der Eintritt ist frei.