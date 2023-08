„Das macht einen demütig“: Vellmarer Hobbypilotin schließt im Norwegenurlaub Fliegerfreundschaft

Von: Valerie Schaub

Teilen

Geteiltes Hobby: Rune Hovda aus Norwegen wechselte sich mit Bettina Jacobi am Steuer ab. © Privat

Segelfliegerin Bettina Jacobi aus Vellmar hat in Norwegen eine Fliegerfreundschaft geschlossen.

Vellmar – Wer in Norwegen Urlaub macht, sieht eindrucksvolle Landschaften. Aus 1500 Metern Höhe lassen sie sich am besten bestaunen, findet Bettina Jacobi aus Vellmar. Sie hat genau das vor Kurzem erlebt. Und fast zufällig ist dabei eine Fliegerfreundschaft entstanden.

Jacobi ist Segelfliegerin. „Ich fand Fliegen schon immer toll“, sagt die 51-Jährige, zurück aus ihrem Urlaub im Vellmarer Büro ihres Unternehmens. Mit einem VHS-Schnupperkurs in Wolfhagen fängt ihr Hobby an, da ist sie Ende 20. Seitdem zieht sich das Fliegen durch ihr Leben wie ein roter Faden. Ihren Mann Thomas Eusterwiemann lernt sie am Graner Berg in Wolfhagen kennen. Mittlerweile haben sie eine PA-28 Cherokee des amerikanischen Herstellers Piper mit 140 PS in Calden stehen.

Aber die Hobby-Seglerin hebt nicht nur in Wolfhagen oder in Calden ab, sondern gern auch von fremden Böden. Schon im Dänemarkurlaub und in Slowenien hat sie die Landschaften aus der Vogelperspektive erkundet.

Blick aus der Super Dimona auf norwegische Fjorde: Hobbyseglerin Bettina Jacobi aus Vellmar hat in ihrem Urlaub in Norwegen spontan eine andere Perspektive eingenommen. Zwei Mitglieder des dortigen Vereins haben mit ihr und ihrem Mann eine Tour nach Voss unternommen. © Bettina Jacobi

Deshalb ruft sie vor dem geplanten Drei-Wochen-Camping-Trip nach Norwegen einen Flugsportverein südlich von Bergen an. „Ich wollte eigentlich nur einen Kontakt.“ Aber der Vorsitzende bietet sofort an, am Vereinsheim zu campen. Als sie dort ankommen, drückt ihnen ein Vereinsmitglied die Schlüssel in die Hand. „Flieger untereinander sind über die Maßen kooperativ“, sagt Jacobi. Aber damit habe sie nicht gerechnet.

Bart, Bockig, Slip: Begriffe unter Sportpiloten erklärt Bart: Einen (Thermik-)Bart haben, sagen Segelflieger, wenn sie einen kontinuierlichen thermischen Auftrieb meinen, der durch Sonneneinstrahlung entsteht. Segelflieger können so ein bis fünf Meter pro Sekunde an Höhe gewinnen. Bockig: Bei Windböen beispielsweise durch Thermikablösung, wird es bockig, weil sich das Flugzeug wie ein bockiges Tier verhält. Flächen: Damit sind die Tragflächen oder Flügel gemeint. F-Schlepp: Beim Flugzeugschlepp oder kurz F-Schlepp wird ein Segelflugzeug mit einem 30 bis 60 Meter langen Schleppseil an ein ausreichend starkes Schleppflugzeug angehängt, um es in die Luft zu ziehen. Klappen: Störklappen sind bewegliche Klappen auf der Oberseite der Tragflächen, die zum Sinken oder Bremsen gezogen werden. Slip: Seitengleitflug, ist eine spezielle stabile, voll steuerbare Fluglage, die meist dem kontrollierten, raschen Höhenabbau dient. Thermik: Aufsteigende Luft, die wärmer ist als die Umgebungsluft.

Während ihrer drei Tage Aufenthalt findet in Voss – 100 Kilometer entfernt – ein Extremsportfestival statt, bei dem auch Flieger vertreten sind. Auf dem Flugplatz lernen sie den Piloten Rune Hovda kennen. Er will vom Flugplatz aus dorthin fliegen. Aber sein Ventus startet nicht. Sie kommen ins Gespräch, ein Pilot kommt dazu und zu viert beschließen sie, mit dem vereinseigenen Motorsegler und einem Ultraleichtflugzeug gemeinsam nach Voss zu fliegen. Mit dem Zuruf „your control“ wechseln sich Jacobi und Hovda am Steuer ab.

Aus den Fenstern sieht sie Fjorde und schneebedeckte Berge, Gletscher, ein Skigebiet, die Hardanger Brücke. „Es war beeindruckend.“ Diese Bilder aus der Luft machen sie demütig vor der Natur.

Am Flugplatz gelandet: In die Luft ging’s mit der Super Dimona (vorn) und einer Aeroprakt 22 (hinten). © Privat

Flugtechnisch sorgt die Landschaft für Besonderheiten: „Die Bergkante kam beim Landen nah.“ Und auch Notlandeplätze wie freie Felder seien in Norwegen selten.

Das Fliegen ist für die Vellmarerin aber auch der Beweis, dass alles machbar ist: In der Luft muss es zwangsläufig für jedes Problem eine Lösung geben. Diese Einstellung integriert sie in ihr Leben. Nach einer gesundheitlich schweren Zeit tritt Bettina Jacobi in die Vereinigung Deutscher Pilotinnen ein. So will sie mehr Frauen für den Sport und diese Einstellung begeistern. Auch in ihrem Verein, der LSV Wolfhagen, würde sie sich über Fliegerinnen freuen.

Mit dem neugewonnenen Fliegerfreund gab es inzwischen ein Wiedersehen. Als Rune Hovda seinen kaputten Ventus nach Ulm gebracht hat, legte er in Wolfhagen einen Stopp ein. (Valerie Schaub)