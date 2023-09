Ihre Rutsche kennt fast jedes Kind: Benderoth in Vellmar feiert am Sonntag 75-jähriges Bestehen

Von: Sebastian Schaffner

„Hier muss eigentlich jeder mal runter“: die Rutsche von Benderoth in der Spielwarenabteilung im Erdgeschoss mit Inhaber Manuel Spier (von links), Ehefrau Sissi Spier und Mitarbeiter Peter Jeschke. © Sebastian Schaffner

Benderoth wird 75 Jahre alt. Das Fachgeschäft für Spielwaren, Schreibwaren, Schulbedarf, Gartenmöbel, Strandkörbe und Grillgeräte ist in Vellmarer eine Institution. Wie alles begann, erzählen die heutigen Inhaber.

Vellmar – Auf die Frage, was er sich zum Jubiläum wünscht, sagt Inhaber Manuel Spier: „Wir wünschen uns, dass wir auch künftig für unsere Kunden stets aktuell bleiben.“

Benderoth kennt in Vellmar fast jedes Kind. Allein die Rutsche im 1000 Quadratmeter großen Laden ist ein Publikumsmagnet. „Hier muss eigentlich jeder mal runter“, sagt Spier. Bekannt ist das Geschäft bei Eltern und Kindern auch für seinen Geschenketisch im Erdgeschoss. Das Prinzip ist so einfach wie verlockend: Steht ein Geburtstag an, bekommen die Geburtstagskinder einen Einkaufskorb in die Hand und dürfen alles hineinlegen, was ihnen gefällt. Daraus ergibt sich ein – meist ziemlich langer – Wunschzettel, wie Spier schmunzelnd erzählt. Die Kinder können dann ihre Verwandten, Bekannten und Freunde mit Karten darüber informieren, dass sie ihre Wünsche bei Benderoth hinterlegt haben. „Natürlich besprechen wir mit den Eltern, was wirklich auf den Geschenketisch soll“, so der Inhaber. „Hier darf auch mal ausgepackt, angefasst, ausprobiert und gespielt werden. Das geht bei Händlern im Internet nicht.“

Ohnehin ist Service der große Trumpf des örtlichen Fachhandels im Wettbewerb mit den Internetgiganten, die es klassischen Läden immer schwerer machen. „Wir können Eltern eine komplette Schulliste zusammenstellen und brauchen dafür nicht mehrere Online-Warenkörbe“, sagt er. Auch nebenan bei den Gartenmöbeln setzen Manuel Spier, seine Frau Sissi Spier und die sechs Mitarbeiter auf Kundenservice: „Wenn ein Sonnenschirm nicht sofort lieferbar ist, bekommt der Kunde bei Vertragsabschluss auf Wunsch sofort einen Leihschirm.“

Angefangen hat alles im September 1948 im Wohnzimmer von Johannes Benderoths Eltern in der Kasseler Straße 83. Jener Johannes Benderoth, der noch heute Namensgeber des Geschäfts ist, verkaufte auf zwölf Quadratmetern Eisenwaren, Glas, Porzellan und Haushaltswaren. Um Sauerkrauttöpfe verkaufen zu können, musste er bis ins 35 Kilometer entfernte Großalmerode fahren – mit dem Fahrrad.

Blick ins Archiv: Diese undatierte Aufnahme zeigt unter anderem, das Benderoth einst auch Haushaltsgroßgeräte im Sortiment hatte. © Benderoth/nh

Aber die Nachfrage der Nachkriegszeit kam ihm wirtschaftlich entgegen. Das Wohnzimmer-Geschäft wurde schnell zu klein. Zwei Jahre später verlegte er seine Geschäftsräume in den alten Ortskern von Niedervellmar. 1955 erwarb er das Grundstück an der Kasseler Straße 1, dem heutigen Standort. Im neuen Ladengeschäft erweiterte Benderoth sein Sortiment um Ölöfen und Propangasherde sowie Campingmöbel und Spielwaren. 1977 kaufte er das Nachbarhaus, schaffte eine Verbindung der zwei Häuser durch einen Zwischenbau und bot auch Bastelbedarf an.

1982 übergab Johannes Benderoth sein Geschäft an Sohn Gerd. Nach der Jahrtausendwende kaufte dieser das Haus nebenan, riss es ab und ließ dort ein dreistöckiges Verkaufshaus errichten. 2011 übertrug er den Geschäftsbetrieb und die Immobilien in eine Stiftung und stellte die Nachfolge neu auf: Anfang 2013 übernahm der frühere Auszubildende und langjährige Mitarbeiter Manuel Spier den Betrieb des Geschäfts an der Kreuzung Kasseler Straße/Obervellmarsche Straße, die im Vellmarer Volksmund aber meist einfach nur Benderoth-Kreuzung heißt.

Gefeiert wird das 75-jährige Bestehen am verkaufsoffenen Sonntag, 10. September, beim Stadtteilfest in Niedervellmar (11 bis 17 Uhr).