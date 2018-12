„Bundesliga ist das Ziel“: Niklas Buhre vom SV Hegelsberg/Vellmar über Schießsport, Talent und persönliche Ziele

Es ist Ruhe und Gelassenheit, die der 18-jährige Niklas Buhre vom SV Hegelsberg/Vellmar ausstrahlt. Obwohl am 9. Dezember der Heimwettkampftag in der 2. Luftpistolen-Bundesliga bevorsteht. Buhre ist eines der aufstrebenden Talente beim SV.

Herr Buhre, Sie sind 18 Jahre alt. Es gibt tausend Freizeitmöglichkeiten. Was fasziniert Sie so am Schießsport?

Niklas Buhre: Der Grund dafür, dass ich angefangen habe, ist meine Familie. Mein Vater hat schon als Jugendlicher geschossen, genauso wie mein Großvater. Und mein Urgroßvater war auch schon Mitglied hier im Verein. Ich gehöre damit zur vierten Generation.

Also wollten Sie die Familientradition fortführen?

Buhre: Auch. Als Jugendlicher habe ich einen Koffer von meinem Vater im Keller entdeckt. Ich wollte einfach wissen, was da drin ist. Letztlich war es seine alte Luftpistole, die mich dann so fasziniert hat. Damit wollte ich dann unbedingt mal schießen gehen, was wir bei einem Verein auch getan haben. Mit dem Schießsport habe ich aber beim SV Sand in Bad Emstal angefangen. Und vor zwei Jahren bin ich Mitglied beim SV Hegelsberg/Vellmar geworden.

Damit wir eine Vorstellung bekommen: Wie laufen beim Schießsport die Trainingsvorbereitungen ab?

Buhre: Das Bundesligatraining ist zwei- bis dreimal vor den Wettkämpfen. Für die Zeit dazwischen erhalten wir einen Trainingsplan. Ich trainiere dreimal unter der Woche und am Wochenende.

Gibt es bei der Luftpistole Besonderheiten, die gerade bei dieser Waffe Genauigkeit erfordern?

Buhre: Generell braucht man Ruhe und Gelassenheit, auch das richtige Atmen gehört dazu. Es geht ja um Sekundenbruchteile, bevor ein Schütze den Abzug seiner Waffe zieht. Bei Wettkämpfen ist es so, dass bei den Schießständen absolute Ruhe herrscht. Beim Publikum aber nicht. Da läuft ganz normal Musik nebenher, die Leute unterhalten sich. Das finde ich aber ganz entspannend. Man muss sich ja auch ablenken, wenn es mal nicht läuft.

Was macht denn den großen Reiz aus?

Buhre: Die Spannung natürlich. Das Treffen ist ja das schöne. Doch das zuverlässige Treffen verlangt, wenn es gekonnt und nicht durch einen glücklichen Zufall geschieht, einige Übung im Umgang mit der Technik und auch dem eigenen Körper. Schon ein hundertstel Millimeter unkontrollierter Bewegung der Hand – und man liegt daneben.

Würden Sie sagen, dass der Schießsport nach wie vor eher eine Männerdomäne ist?

Buhre: Nein. Wir haben zwei Frauen in der Mannschaft. Die wohnen allerdings in Südhessen und fahren nicht für jedes Training hier hoch. Und das sie hier sind, liegt auch überwiegend daran, dass Vellmar ein guter Verein ist, bei dem die Leistung stimmt. Aber auch andere Vereine haben Frauen in ihrer Mannschaft.

Aktuell ist ihr Verein zweiter in der zweiten Bundesliga West. Wo kann die Reise noch hingehen?

Buhre: Der letzte Abstieg ist jetzt zwei Jahre her. Wir wollen als Mannschaft in die erste Bundesliga zurück, das ist unser Ziel. Unser Team ist seit Jahren eingespielt. Ich bin der Einzige, der neu dazugekommen ist. Beim Wettkampftag am Sonntag geht es daher um alles. Und wenn wir gewinnen, sind wir fast sicher in der Relegation für die erste Bundesliga.

Und wie geht es für Sie persönlich weiter?

Buhre: Beim Schießsport habe ich jetzt Fuß gefasst. Kommende Woche fahre ich zur RIAC (Internationaler Wettkampf; Anm. Red.) nach Luxemburg. Und wenn ich so weitermache, habe ich die Möglichkeit in 2020 bei der Juniorennationalmannschaft dabei zu sein. Das wäre natürlich ein Traum.

Zur Person: Niklas Buhre, ist 18 Jahre alt und kommt gebürtig aus Bad Emstal. Er geht auf die Friedrich-List-Schule in Kassel und macht dort sein Abitur. Vor drei Jahren hat er mit dem Schießsport bei seinem Heimatverein SV Sand in Bad Emstal angefangen. Seit zwei Jahren ist er Mitglied beim SV Hegelsberg/Vellmar.

Topspiel am Sonntag: Die 2. Bundesliga der Luftpistolenschützen macht Station in Vellmar. Am Sonntag tragen vier Vereine ihre Wettkämpfe im Untergeschoss der Großsporthalle am Mittelring 18 aus. Los geht‘s um 10 Uhr mit dem Spiel SV Hegelsberg/Vellmar gegen SV Biebrich. Um 15.45 Uhr steigt dann das Spitzenspiel zwischen dem SV und dem Brühler SC. Der Eintritt ist frei.