Die kleine Nomi braucht Hilfe: Typisierungsaktion am Samstag in Vellmar

Die Vorbereitungen für die Registrierungsaktion für die kleine Nomi laufen auf Hochtouren. Das zehn Wochen alte Mädchen kann nur überleben, wenn ein Spender für sie gefunden wird.

Bisher haben sich im Landkreis Kassel 16 540 Bürger bei der DKMS registrieren lassen. 111 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet. Doch was bedeutet es, wenn man als potenzieller Stammzellspender in Frage kommt? Bettina Steinbauer von der DKMS erklärt die wichtigsten Fakten.

Wer kann sich als Spender bei der DKMS registrieren?

Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, mindestens 50 Kilogramm wiegt und grundsätzlich gesund ist, kann sich bei der DKMS registrieren. Junge Menschen sind besonders gefragt, da sie in der Regel weniger Vorerkrankungen als ältere haben und deshalb häufiger als Spender geeignet sind.

Je jünger ein Mensch zum Zeitpunkt der Registrierung ist, desto länger steht er auch für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Das ist wichtig für den Erhalt der Datei, denn jeden Monat scheiden mehr als 5500 Spender aus Altersgründen aus der DKMS aus.

Wie läuft die Registrierung am Aktionstag ab?

Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung nimmt man mit drei Wattestäbchen jeweils einen Wangenschleimhautabstrich. Das ist erst mal alles. In fünf bis zehn Minuten ist so der erste Schritt getan, um vielleicht einem Menschen das Leben retten zu können.

Warum sind auch Geldspenden wichtig?

Für die Registrierung und Typisierung eines jeden neuen Spenders entstehen der DKMS Kosten, unter anderem für Labor, Material, Logistik und Personal in Höhe von 35 Euro. Die Krankenkassen übernehmen diese Kosten nicht. Deshalb freuen sich die DKMS-Mitarbeiter über jede Geldspende.

Was bedeutet Typisierung eigentlich genau und was passiert mit den Daten?

Bei einer Typisierung werden Gewebemerkmale, die Humane Leukozyten-Antigene (HLA), bestimmt. Dabei handelt es sich um Strukturen auf den Oberflächen der Zellen im Körper, anhand derer das Immunsystem zwischen eigenen und fremden Geweben unterscheidet. Wesentlich für den Erfolg einer Transplantation ist die Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Patient und Spender.

Im DKMS-Labor werden grundsätzlich zwölf Gewebemerkmale bestimmt, was die Suche nach dem optimalen Spender noch zuverlässiger ermöglicht. Die Befunde werden anschließend pseudonymisiert an das Zentrale Knochenmarkspender Register (ZKRD) in Ulm weitergeleitet, wo sie für Patientenanfragen aus dem In- und Ausland zur Verfügung stehen.

Was passiert, falls man als Spender für einen Patienten infrage kommt?

Wird man als „genetischer Zwilling“ für einen Patienten identifiziert, ist der Zeitpunkt gekommen, sich endgültig zu entscheiden, ob man zur Spende bereit ist. Stimmt man zu, steht erst einmal ein gründlicher Gesundheits-Check-up an.

Denn oft kommt es erst Jahre nach der Registrierung zu einer Anfrage für eine Stammzellspende. Steht einer Spende aus gesundheitlichen Gründen nichts im Wege, erfolgt im Anschluss ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit dem Arzt über die möglichen Entnahmeverfahren.

Welche Entnahmeverfahren gibt es?

In 80 Prozent der Fälle kommt es zu einer peripheren Stammzellentnahme. Der Spender spritzt sich über fünf Tage hinweg – selbstständig oder durch einen Pflegedienst – einen hormonähnlichen Stoff (G-CSF) unter die Haut, der normalerweise bei einer Erkältung vom Körper selbst ausgeschüttet wird. Durch die Gabe von GCS-F wird also die Anzahl der Stammzellen im peripheren Blut gesteigert.

Die Bezeichnung peripheres Blut umfasst im weiteren Sinn alle Blutzellen, die nicht in den blutbildenden Organen (also zum Beispiel im Knochenmark) sind. Nach dieser Vorbehandlung werden diese „überschüssigen“ Stammzellen in der Entnahmeklinik ambulant über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gesammelt.

Deutlich seltener kommt es zur Knochenmarkentnahme. Unter Vollnarkose wird dabei das Blut-Knochenmarkgemisch direkt aus dem Beckenkamm entnommen, welches sich nach zwei Wochen wieder vollständig nachbildet. Dieses Verfahren macht einen Krankenhausaufenthalt von zwei bis drei Tagen erforderlich. Welche Methode angewendet wird, hängt von der Erkrankung des Patienten ab.

Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen?

Bei der Knochenmarkentnahme kann für ein paar Tage ein lokaler Wundschmerz auftreten. Das Risiko beschränkt sich im Wesentlichen auf das übliche Narkoserisiko. Bei der peripheren Stammzellspende können während der Vorbereitungsphase grippeähnliche Symptome auftreten. Langzeitnebenwirkungen sind nach heutigem Forschungsstand nicht bekannt.

Information:Die Aktion findet diesen Samstag von 11 bis 16 Uhr in der Ahnatal-Schule, Mittelring 20 in Vellmar statt. Die kleine Nomi aus Vellmar leidet an einem schweren Immundefekt. Mit Hoher Wahrscheinlichkeit kann nur ein passender Spender ihr Leben retten.