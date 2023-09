Mann war mit Schusswaffe in Zug bei Vellmar unterwegs

Von: Michaela Pflug

Bundespolizei (Symbolbild) © Symbolbild: Paul Zinken/dpa

Die Bundespolizei sucht einen Mann, der mit einer Pistole in einem Zug und anschließend an der Haltestelle Niedervellmar unterwegs gewesen sein soll.

Der bislang unbekannte Mann fuhr am Dienstag gegen 18 Uhr in der Cantusbahn von Göttingen in Richtung Kasseler Hauptbahnhof. Laut Zeugenaussagen war anscheinend eine Schusswaffe im Hosenbund des Mannes zu sehen.

Zuggäste wählten daraufhin umgehend den Notruf. Bevor der Zug im Kasseler Hauptbahnhof ankam, verließ der Unbekannte laut Zeugen den Zug am Haltepunkt Niedervellmar.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dunkelbraunes Haar und Drei-Tage-Bart. Er soll ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans, braune Schuhe, eine schwarze Sonnenbrille und weiße In-Ear-Kopfhörer getragen haben. Zudem trug er eine vermutlich schwarze Smartwatch am linken Handgelenk und hatte wohl eine braune Umhängetasche mit. mia

Hinweise: Tel. 0561/816160 oder über bundespolizei.de