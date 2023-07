„Es wird immer Kunden geben“: Marktbeschicker Joachim Gundelach über die Zukunft von Märkten

Von: Clara Veiga Pinto

Joachim Gundelach aus Lohfelden. © Clara Pinto

Im Kreis Kassel gibt es noch einige Wochenmärkte, aber hat das überhaupt noch eine Zukunft? Marktbeschicker Joachim Gundelach im Interview.

Vellmar/Lohfelden – Im Kreis Kassel gibt es noch einige Wochenmärkte, auf denen Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch sowie Brot und andere regionale Leckereien verkauft werden. Vieles davon bekommt man heutzutage aber auch problemlos beim Supermarkt oder sogar im Discounter. Joachim Gundelach aus Lohfelden ist Gärtnermeister, baut Obst und Gemüse an und verkauft seine Produkte mehrmals wöchentlich auf den Märkten in Vellmar, Lohfelden und Melsungen. Im Interview spricht er über die Entwicklung von Wochenmärkten und ob sie noch nötig sind.

Herr Gundelach, wer geht heutzutage eigentlich noch auf den Wochenmarkt? Sind Supermärkte nicht ausreichend?

Um die Bevölkerung zu versorgen, brauchen wir natürlich keinen Markt mehr – das decken die Supermärkte mittlerweile ab. Auf der anderen Seite ist Einkaufen für viele Menschen mehr, als nur Lebensmittel zu besorgen. Einige wollen mal ein privates Gespräch führen oder etwas über das Produkt wissen, das sie kaufen. Auf den Markt gehen, ist ja auch ein kleines Erlebnis und vielen ist es eben wichtig, regional einzukaufen. Je nach Wochentag ist das Klientel natürlich anders. Vormittags sind viele Ältere da. Aber wir haben auch junge Kunden. Die Arbeitswelt hat sich ja verändert. Nicht alle Menschen arbeiten starr von 8 bis 17 Uhr. Teilweise haben sie im Homeoffice mehr Zeit und verbringen ihre Pause zum Beispiel auf dem Markt.

Also meinen Sie, der klassische Wochenmarkt hat noch eine Zukunft?

Ja, ich denke schon. Ein Markt ist gerade bei Kommunen gern gesehen, weil er die Innenstädte belebt. Ich glaube zwar, dass es in Zukunft weniger Märkte geben wird, dafür werden aber die, die noch da sind, immer beliebter. Es wird immer Kunden geben. Einen komplett neuen Markt aufzuziehen, ist heutzutage aber unmöglich. Erst mal braucht man einen guten Standort, der auch genug Platz bietet. Dann muss auch eine gewisse Infrastruktur bestehen, damit die Stände auch Laufkundschaft anlocken können. Ich persönlich brauche zum Beispiel am Tag 300 bis 400 Kunden, damit ich überleben kann. Ein weiteres Problem: Es gibt immer weniger Betriebe, die Stände auf Märkten haben. Ein Grund dafür sind fehlende Arbeitskräfte.

Entwickeln sich die Marktstände denn auch weiter? Zum Beispiel hin zu neuen Lebensmitteltrends oder zu veganem oder vegetarischem Essen?

Teilweise. Wichtig ist eben, dass auf einem Markt für jeden etwas dabei ist. Das war aber schon immer so – das ist der Hauptgedanke eines Marktes. Der Vegan- und Vegetarisch-Trend spielt mir persönlich natürlich in die Karten. Metzger oder Fischhändler können darauf natürlich weniger reagieren. Bei einem Bäcker-Stand ist das schon einfacher. Dort werden zum Beispiel auch neue Produkte angeboten.

Wie hat sich der Markt in Vellmar weiterentwickelt?

Der Vellmarer Markt hat zwei neue Stände. Insgesamt sind mittwochs dort acht Stände und samstags sogar zehn bis elf. Gut Kragenhof bietet seit einiger Zeit an den Markttagen Mittwoch und Samstag Backwaren aller Art an. Außerdem hat der Käsehändler König einen Stand in Vellmar – allerdings nur mittwochs, da er samstags auf dem Markt in Baunatal steht.

Freuen Sie sich über die neuen Stände oder entsteht da eher ein Konkurrenzgedanke?

Generell sind zusätzliche Stände eine Bereicherung. Zuwachs suggeriert dem Kunden ja auch, dass es dem Markt gut geht. Der Vellmarer Platz gibt das ja auch her, weil er groß genug ist. Wenn es jetzt fünf Gemüsehändler auf einem Markt gäbe, wäre das natürlich nicht so praktisch. Es ist ideal, wenn jede Branche zwei bis dreimal auf einem Markt vertreten ist – so kann der Kunde wählen.

Wie hat sich der Lohfeldner Markt in den verganegnen Jahren entwickelt?

Lohfelden ist ein Fall für sich. Stände haben wir dort fünf Stück. Ich muss sagen, dass der Platz nicht ideal ist. Es ist nämlich kaum ein Geschäft in der Nähe, in dem die Menschen einkaufen, um dann spontan noch mal über den Markt zu gehen. So haben wir kaum Laufkundschaft, sondern fast nur Stammkunden. Man muss aber dazu sagen: Wir haben in Lohfelden den größten Einkauf pro Kunde. Also diejenigen, die extra dorthin fahren, kaufen dann auch gut ein. Ich finde, der Markt könnte ein paar weitere Stände gebrauchen. Aber Marktleute gibt es auch nicht wie Sand am Meer. (Clara Pinto)

Zur Person Joachim Gundelach (59) ist Gärtnermeister und verkauft auf den Märkten in Lohfelden (freitags), Vellmar (samstags) und Melsungen (donnerstags) sein Obst und Gemüse. Gundelach ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Lohfelden.