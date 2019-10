Marktplatz: Weltbekannte Puppen-Schönheit in Vellmar 

Hingucker in jedem Wohnzimmer: Irmgard Klaus will sich von ihrer über 80 Jahre alten Käthe-Kruse-Puppe trennen, die sie seit ihrer Kindheit begleitet hat.

Manche Erfolgsgeschichten fangen ganz klein an: Die Schauspielerin Käthe Kruse (1883-1968) entwarf und bastelte vor über 100 Jahren für ihre Kinder Puppen.

Bei einer Hobby-Kunsthandwerkerausstellung wurde der Charme dieser in Heimarbeit mit viel Liebe zum Detail hergestellten, neuartigen Puppen, die durch ihren einzigartigen kindlich-ernsten Gesichtsausdruck auffielen, von einem größeren Publikum entdeckt. Die Erfinderin eröffnete eine Puppenwerkstatt. Daraus wurde bald eine Fabrik. Käthe-Kruse-Puppen wurden weltbekannt. Noch heute werden sie hergestellt.

Die Vellmarerin Irmgard Klaus hat seit 80 Jahren eine solche Puppe mit dem typischen Käthe-Kruse-Gesicht. Diese will sie nun verkaufen – neben einer weiteren Puppe in Schwälmer Tracht, die ein Geschenk ihres Mannes war, und einer kleinen Schwarzwald-Puppe. „Meine Käthe-Kruse Puppe ist noch original erhalten. Ich werde sie nur in liebevolle Hände abgeben“, sagt die 87-Jährige.

Geschenk aus der Puppenfabrik

Die 50 Zentimeter große Puppe habe sie von einer Tante zum Geburtstag geschenkt bekommen, als sie vier oder fünf Jahre alt gewesen sei, erzählt die Rentnerin. Die Tante wohnte damals in der Nähe von Bad Kösen, einem Stadtteil von Naumburg im heutigen Sachsen-Anhalt. Dort befand sich auch die Käthe-Kruse-Puppenfabrik.

Als Spielpuppe sei diese blonde Schönheit mit den echten Haaren, dem umstrickten Körper, dem Leibchen, der weißen Bluse, dem blauen Rock und den weißen Schnürschuhen damals viel zu wertvoll gewesen. Gespielt habe sie mit einer Schildkröt-Puppe, die sie heute noch in Ehren hält, erzählt Irmgard Klaus. „Die Käthe-Kruse-Puppe hat damals einen Ehrenplatz im Wohnzimmer meiner Eltern, das selten genutzt wurde, erhalten.“

Fester Platz im vellmarer Wohnzimmer

Später, als sie heiratete und mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann nach Vellmar zog, kam die kleine blonde Schönheit mit und erhielt erneut einen festen Platz im Wohnzimmerschrank. Nun will Irmgard Klaus die Puppe verkaufen, da ihre Enkel andere Interessen haben.

„Die Puppe ist wirklich sehr gut erhalten und im Originalzustand. In all den Jahren ist ihr kein einziges Haar ausgefallen“, sagt die Vellmarerin. Unter den Schuhsohlen der Puppe finden sich ein Zahlenstempel und eine Ziffernfolge. Klaus ist neugierig, ob Interessenten, die die Puppe kaufen wollen, wissen, was es damit auf sich hat. (pdi)