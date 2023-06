Merlin Franke aus Vellmar veröffentlicht Film über gesunkenes Schiff

Von: Jenny Breiding

Merlin Franke aus Vellmar drehte einen Dokumentarfilm über die MS Georg Büchner, die 2013 unterging. Hier zu sehen: ein originaler Rettungsring. © Jenny Breiding

Als er mit seinen Recherchen begonnen hat, lag die MS Georg Büchner noch im Hafen Rostocks. Heute liegt sie auf dem Meeresgrund im polnischen Hoheitsgewässer vor Danzig circa 40 Meter in der Tiefe.

Vellmar – Merlin Franke aus Vellmar ist elf Jahre lang zur See gefahren, bis ihn persönliche Umstände daran hinderten. Er entschied sich, 2012 eine Umschulung zum Mediengestalter in Rostock zu machen. Als eingefleischter Seemann habe er damals automatisch von den Protesten um den Verkauf der MS Georg Büchner mitbekommen. Dass er darüber einen Film für die Nachwelt festhalten wollte, das war ihm sofort klar.

Das kombinierte Fracht- und Passagierschiff wurde 1950 in Belgien gebaut, als „Charlesville“ zwischen Belgien und Kongo eingesetzt und schließlich 1967 in der DDR umbenannt. Dort fungierte es zehn Jahre lang als Fracht- und Ausbildungsschiff. 1977 wurde die Büchner dann als Ausbildungsschiff in Rostock festgelegt.

Anfang des neuen Jahrtausends übernahm ein Förderverein das Schiff und baute es zu einem Hotelschiff um. Nach einer Insolvenz dieses Vereins sollte das Schiff wieder verkauft werden.

Die MS Georg Büchner vor dem Untergang auf dem Weg nach Litauen. © Merlin Franke/Myriam Franke Productions/ dpa-Bildfunk

„Da war von einigen ausländischen Firmen die Rede, aber die Transparenz hat gefehlt“, sagt Franke. Er geht davon aus, dass mehrere Firmen im Spiel waren, um Umweltschutz-Regelungen zu umgehen. „Materialien, die Asbest beinhalten könnten, dürfen nicht ohne Weiteres verschrottet werden“, erklärt der 46-Jährige.

Ein direkter Verkauf an ein Schrott-Unternehmen sei daher nicht möglich gewesen. Letztendlich habe eine litauische Firma die MS Georg Büchner gekauft. „Es bleibt immer ein bitterer Beigeschmack, da kommen viele Spekulationen auf“, sagt Franke. Ein Schlepper sollte die Büchner schließlich nach Litauen bringen, doch dort kam sie nie an. Vor der Küste Polens ging das Schiff unter, der Kapitän des Schleppers ordnete das Lösen der Leinen an.

„Ende 2012 wurde das Schiff noch inspiziert, da war alles in Ordnung“, berichtet der Seemann, den das Thema von nun an nicht mehr losließ. Franke gründetet eine eigene Produktionsfirma. Erst mal „just for fun“, wie er sagt. Doch nach Abschluss seiner Umschulung wollte er sich in seiner Heimat Vellmar ohnehin selbstständig machen, das Filmdrehen wurde kurzerhand zu seinem Hauptberuf.

Als Moderator beim Offenen Kanal bekam er schon damals Unterstützung vom Sender, mit dem er noch heute in gutem Kontakt ist.

Während die Pandemie seine Arbeit als Mediengestalter lahmlegte, konnten Lockdowns der Produktion seines Filmes allerdings nichts anhaben. Franke eignete sich sein Wissen zu Recherche und Produktion durch Online-Seminare an. „Viele davon waren in der Zeit kostenlos“, erzählt er. Auch an einem Seminar in Hollywood, bei dem Dozenten der UCLA (Universität in Los Angeles) lehrten, nahm er teil. Je mehr er über die Büchner herausfand, desto ehrgeiziger sei er geworden, sagt Franke.

Erst durch die Interviews mit Wracktauchern fand er heraus, welche Schäden wirklich an der Büchner waren. „Selbst jetzt kommt ständig noch neues Material dazu“, berichtet der Seemann. Die Büchner sei heute sogar ein Ausbildungsschiff für Taucher. „Sie ist seit 2018 freigegeben, relativ sicher und gut zugänglich“, sagt Franke.

Die Premiere des Filmes fand kürzlich auf dem Museums- und Traditionsschiff „Dresden“ in Rostock statt – zehn Jahre, nachdem die Büchner aus Rostock rausgezogen wurde. Zur ersten Filmvorführung schnitt Franke die wichtigsten Szenen zusammen. Für die drei DVDs, an denen er jetzt noch arbeitet, wird es aber vor allem die Interviews in voller Länge geben. Die DVDs sollen die Zeit der Büchner als „Charlesville“ abdecken, die Zeit der Büchner in der DDR und die Jahre nach der Wende.

Trotz der Unterstützung aus vielen Richtungen hat Franke alles allein gemacht, berichtet er. „Eine Ein-Mann-Show“, sagt er lachend. Dennoch habe sich der Aufwand gelohnt. „Das ist das letzte Schiff dieser Art, das hat man so heute nicht mehr“, sagt Franke. In den Tiefen des Meeres liege sie zumindest besser, als in der Schrottpresse. „Ein Seemann sagt, die Georg Büchner hat ihr Grab selbst gewählt. Dort ist und bleibt sie ein Zeugnis einer vergangenen Ära.“ (Jenny Breiding)