Auf der Suche nach Gas-Lecks in Vellmar

Von: Sebastian Schaffner

Teilen

Ist hier noch alles dicht? Kevin Hesse überprüft mit einer Sonde, ob die Gasleitungen in Vellmar intakt sind. Unser Bild zeigt den 35-jährigen Gasspürer an der Jenaer Straße in Vellmar-West. © Sebastian Schaffner

Kevin Hesse ist professioneller Schnüffler: Hesse ist Gasspürer. Dafür braucht er eine gute Kondition. Derzeit ist er für die EAM in Vellmar unterwegs.

Vellmar – Hesse, der Westfale ist, gehört einem besonderen Berufsstand an. Zwar haben größere Stadtwerke auch eigene Mitarbeiter, die die Dichtigkeit des Leitungsnetzes überprüfen. Firmen, die sich auf das Finden von Gaslecks spezialisiert haben, gibt es allerdings nicht viele – um nicht zu sagen: fast gar keine. „Deutschlandweit vielleicht eine Handvoll, vielleicht zehn, mehr aber nicht“, sagt der junge Mann mit der Glatze.

Früher im Bergbau tätig, arbeitet der Ruhrpottler seit drei Jahren bei so einem Spezielunternehmen mit Sitz in Gütersloh. Im Einsatz ist er aber deutschlandweit und darüber hinaus. Kürzlich war er in der Schweiz, in diesen Tagen läuft er für die EAM 80 Kilometer Gasleitung in Vellmar ab, dann geht’s weiter nach Hofgeismar.

Auf die Frage, was ein guter Gasspürer mitbringen muss, dauert es auch nicht lange, bis Kevin Hesse „Kondition“ sagt. „20 bis 25 Kilometer lege ich pro Arbeitstag locker zu Fuß zurück“, sagt Hesse, der mit gedämpften Laufschuhen durch die Straßen läuft. Ansonsten? „Ein guter Orientierungssinn wäre ganz gut und natürlich technisches Geschick.“

Ausgestattet ist er mit einer Sonde. Diese Apparatur schiebt er vor sich über den Asphalt und saugt damit die Luft direkt über der Straßenoberfläche an. Über einen Schlauch gelangt sie in ein Messgerät, das Kevin Hesse wie einen Rucksack mit sich herumträgt. „Dieser Flammen-Ionisationsdetektor erkennt sämtliche Kohlenwasserstoffe und schlägt sofort an, wenn Gas austritt“, erklärt der 35-Jährige.

In dem Gerät befindet sich tatsächlich eine winzige Flamme, die für Hesse aber keine Gefahr darstellt. „Wenn ein altes Moped vorbeifährt, reagiert die Sonde auch. Das muss man dann erkennen und ein wenig warten, bis sich die Abgase verzogen haben, damit die Messung nicht verfälscht wird.“

Ein Tablet, das er sich wie einen Bauchladen umgeschnallt hat, komplettiert sein abenteuerlich aussehendes Equipment. „Auf dem Bildschirm sehe ich die digitalen Pläne der Leitungen.“

Hesse läuft übrigens meist ein wenig versetzt zur tatsächlichen Leitungslage. „Durch die Asphaltdecke kommt kein Gas“, erklärt er, „wenn, dann strömt es an der nächsten Unterbrechung aus, zum Beispiel an einer Fuge.“

Laut EAM-Sprecherin Sandra Hübner müssen Gasversorger je nach Leistung und Druckstufe ihr Netz in verschiedenen Abständen überprüfen lassen. Maßgeblich dafür ist das Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches.

Und wenn der elektronische Riechkolben auf Rädern ein Leck in einer der unterirdischen Leitungen entdeckt? „Mein Detektor stellt erst einmal nur grob fest, dass überhaupt Gas austritt“, sagt er. Sollte das der Fall sein, würde er überprüfen, wohin die Leitung führt und das Leck analysieren. Dafür hat er weitere Messgeräte in seinem Fahrzeug. Diese seien wesentlich genauer. „Dann sichere ich den Standort, informiere die Hausbesitzer und hier in Vellmar würde ich natürlich sofort auch den Auftraggeber, also die EAM, informieren.“

Gasspürer wie Hesse teilen Lecks in vier Schadensklassen ein, die angeben, wie schnell gehandelt werden muss: von „sofort“ bis „bis zum nächsten Winter“.

In Vellmar ist bislang aber noch alles dicht. (Sebastian Schaffner)