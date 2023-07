Öffnungsdatum des Freibads Obervellmar weiter unklar – Sanierungsarbeiten dauern an

Von: Sebastian Schaffner

So sieht es normalerweise aus: Das Freibad aus dem Jahr 1954 ist das älteste im Landkreis. Archi © Archiv: Ruth Brosche

Wann und ob das Freibad Obervellmar noch in diesem Jahr öffnet, bleibt weiter unklar. „Ich wüsste es selbst gerne“, sagt Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD).

Vellmar – Grund für den nach wie vor verschlossenen Eingang an der Heckershäuser Straße sind Sanierungsarbeiten in der fast 70 Jahre alten Schwimmstätte. Dann kam das Unwetter am 22. Juni, das in Vellmar besonders heftig wütete. Wie die Stadt feststellte, hinterließ der Sturm auf der Liegewiese mehrere Astbrüche. Schon allein aus Sicherheitsgründen sei eine Öffnung jetzt unmöglich, sagt der Bürgermeister: „Wir müssen jeden einzelnen Baum begutachten.“

Mit Blick auf die zahlreichen Baum-Sturmschäden im gesamten Vellmarer Stadtgebiet habe das Freibad „für uns derzeit auch nicht die höchste Priorität“, stellt der Rathauschef klar. Straßen, Wege und öffentliche Plätze seien wichtiger. Im Ahnepark werde ohnehin schon nebenbei aufgeräumt.

Vellmar: Ältestes Freibad im Landkreis Kassel

Die Sanierung im ältesten Freibad im Landkreis (Baujahr 1954) ist noch nicht beendet, weil die Fachfirma im Laufe der Arbeiten festgestellt hat, dass sich im Springerbecken Beton gelöst hatte. Die Stellen seien nun neu verspachtelt worden. Manfred Ludewig berichtet, dass insgesamt 180 laufende Meter Beton verlegt worden seien.

Noch sind die Becken leer: 435 000 Euro haben die Sanierungsarbeiten im Freibad Obervellmar bereits gekostet. Nachdem Risse im Beckenboden aufgetaucht waren, sind unter anderem 180 Meter Beton neu verlegt worden. Ist der Beton trocken, wird das Becken dreimal gestrichen. © Manfred Ludewig/Stadt Vellmar

Eigentlich hatte der Fokus der Sanierung auf einem neuen Anstrich gelegen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr fand die Freibadsaison ein abruptes Ende, nachdem sich Beckenfarbe gelöst hatte. Da laut einem Gutachten Badegäste im schlimmsten Fall nach dem Verschlucken von Farbpartikeln hätten ersticken können, machte die Stadt am 4. Juli die beliebte Schwimmstätte prompt dicht.

Um die Saison 2023 nicht zu gefährden, gab das Parlament im Herbst vorsorglich 300 000 Euro für die Instandsetzung frei, damit die Arbeiten vor Genehmigung des neuen Haushalts beginnen konnten. Die Sanierungssumme hat sich inzwischen auf 435 000 Euro erhöht. Die Rechnung könnte am Ende aber noch höher ausfallen.

Bad in Vellmar muss dreimal gestrichen werden

Ist der Beton trocken, muss das Becken laut Ludewig noch dreimal gestrichen werden. Ist auch das erledigt, kann es mit Wasser gefüllt werden. „Wenn das Wasser hält, muss das Gesundheitsamt noch die Qualität prüfen, dann könnte es losgehen“, sagt der Bürgermeister, ohne ein konkretes Zeitfenster zu nennen. In den vergangenen Wochen hatte man im Rathaus zwischenzeitlich mit dem 15. Juli geliebäugelt. „Das wird definitiv nicht klappen“, sagt der Bürgermeister.

Das Schwimmbadpersonal der Stadt hilft derweil bei den Aufräumarbeiten im Freibad. Normalerweise wären die Mitarbeiter in der Sommerpause des Hallenbads an den Beckenrand nach Obervellmar gewechselt.

Die Sommerpause begann diesmal wegen eines Wasserschadens im Keller direkt nach dem Unwetter und endet regulär am 3. September. Sollte das Freibad in diesem Jahr gar nicht mehr öffnen, könnten die Vellmarer Schwimmbad-Fachkräfte im Fuldataler Waldschwimmbad unterstützen. Eine Anfrage der Nachbarn liege bereits vor, sagt der Bürgermeister, der aber weiterhin hofft, dass die Freibadsaison in Vellmar nicht komplett ins Wasser fällt: „Ich bin und bleibe optimistisch.“ (Sebastian Schaffner)