Pumptrack in Vellmar soll im August fertig sein

Stadt baut Rundkurs für Räder auf dem Festplatz für 300 000 Euro

+ © Illustration: Pumptrack.de So soll er aussehen: Der Pumptrack entsteht auf dem Festplatz, neben dem bereits bestehenden Skatepark (rechts). Zur Orientierung: Auf unserer Illustration verläuft die Brüder-Grimm-Straße ganz rechts am Festplatz vorbei. Im Bildhintergrund sind schemenhaft der Sportplatz der Ahnatal-Schule sowie das Piazza angedeutet. © Illustration: Pumptrack.de

Die Arbeiten für den 300 000 Euro teuren Pumptrack in Vellmar stehen in den Startlöchern. Nach Pfingsten sollen die Rohbauarbeiten am Festplatz an der Brüder-Grimm-Straße beginnen, im August soll der hügelige Rundkurs fertig sein.

Vellmar – Während der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ von Mitte Juni bis Anfang Juli gelte auf dem Festplatz größtenteils Baustopp, sagt Bürgermeister Manfred Ludewig. Los geht’s mit der sogenannten Modellierung der 1800 Quadratmeter großen Anlage. Die Erd- und Schotterarbeiten sollen bis zum 16. Juni beendet sein. Ein Tag später beginnt mit dem Auftritt der Komikerin Mirja Boes „Sommer im Park“.

Geplant ist, dass die modellierte Anlage dann vom 3. bis 7. Juli asphaltiert wird – und zwar bis jeweils 17 Uhr, da in dieser Zeit abends noch Künstler im Zelt auf dem Festplatz auftreten. Während der Veranstaltungen gebe es keine Staub- oder Lärmbelästigungen, so der Bürgermeister. Insgesamt werden für den Pumptrack 1500 Tonnen Schotter und 1500 Quadratmeter Asphalt verbaut.

Befahren werden können soll die Strecke mit allen unmotorisierten Sportgeräten mit Rädern, also Mountainbikes, BMX-Räder, Tretroller, Skateboards und Rollstühle. Sie entsteht direkt neben dem bereits seit 1999 bestehenden und bei gutem Wetter stark nachgefragten Skatepark.

„Das wird eine ganz tolle Sache“, sagt Projektleiterin Kristina Juraschka (Stadt Vellmar). Die neue Anlage werde dafür sorgen, dass Biker und Skater sich nicht mehr in die Quere kommen. Rund um den Skatepark sei bei schönem Wetter „eigentlich immer was los“. Die Entzerrung durch die 75 Meter lange neue Anlage sorge deshalb auch für mehr Sicherheit.

Geplant ist, dass es einen Verbindungsbereich zwischen Pumptrack und Skatepark geben soll. Im Szenejargon spricht man von einer „Bowl“. Gemeint ist eine in den Boden eingelassene Asphaltschüssel, die von Skateboardern und Radfahrern gleichermaßen für verschiedene Tricks genutzt werden kann.

Grundsätzliche Idee eines Pumptracks ist es, den Rundkurs nur durch Gewichtsverlagerung, Zieh- und Drückbewegungen („pumpen“) des eigenen Körpers zu umfahren. Ein Anschieben oder Treten der Pedale ist nicht nötig. Wellen, Steilkurven und Sprungelemente helfen den Fahrern dabei und sorgen für einen gewissen Nervenkitzel.

Unterstützt wird der Bau mit 186 000 Euro aus dem EU-Förderprogramm Leader. Carsten Petry von Region Kassel-Land, Träger der Regionalentwicklung im Landkreis, hatte bei der symbolischen Förderbescheidübergabe durch den Landkreis im Herbst gesagt, der Vellmarer Pumptrack habe „Vorbildcharakter in der Region“. Eine vergleichbare Strecke finde sich erst wieder in Sontra (Werra-Meißner-Kreis).

Geplant hat die Anlage die Firma „pumptrack.de“. Im Vorfeld hatte die Stadt Jugendliche und junge Erwachsene zu drei Workshops ins benachbarte Piazza, dem Hauptquartier der Stadtjugendarbeit, geladen, um sie bei der Konzeption zu beteiligen.

Ein Ergebnis dieser Treffen ist auch, dass eine Gruppe der künftigen Nutzer nun eine Instagram-Seite für den Vellmarer Pumptrack aufbauen will, um die Community auf dem Laufenden zu halten. (Sebastian Schaffner)