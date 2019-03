Rauchsäule über Seniorenheim Mühlenhof: Feuerwehr Vellmar probte den Ernstfall

Die Feuerwehr Vellmar hat am Freitagabend einen Großeinsatz im Seniorenpflegeheim Haus Mühlenhof geprobt.

Gegen 18.17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, berichtet Thorsten Vogler, stellvertretender Stadtbrandinspektor. Als der Löschzug der Feuerwehr eintraft, habe schon eine große Rauchsäule über dem Gebäude gestanden.

Was die Feuerwehrleute zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Das Ganze war eine Übung. Vor rund zwei Monaten wurde in Zusammenarbeit mit der Heimleitung eine ein Szenario entworfen und am Freitagabend im Beisein von Bürgermeister Manfred Ludewig umgesetzt worden, so Vogler. Ein tatsächlicher Einsatz in einem Heim mit 100 teilweise bettlägerigen Menschen sei der "Worst Case".

Grund für den Rauch war ein simulierter Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss. Durch den Rauch löste der Rauchwarnmelder löste. Aufgabe für die so herbeigerufenen Feuerwehrleute: Sie sollten die Bewohnerin des Zimmers, eine Altenpflegerin und eine weitere Person retten. Weitere Bewohner mussten außerdem in einen anderen Abschnitt des Geländes gebracht werden.

Für den Rettungsdienst wurden eine Rauchvergiftung und ein Schädel-Hirn-Traume angenommen, so Vogler. Einige Senioren und Teile des Pflegeteams unterstützten die Übung als Statisten und schufen so "beste Realbedingungen".

Nicht nur für die Feuerwehrleute sei dies ein besonderer Einsatz gewesen, auch Rettungsdienst und der Großteil des Pflegepersonals seien nicht vorgewarnt worden, so Vogler, der sich bei allen Teilnehmern bedankte.