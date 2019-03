Schäferhund biss Jogger in den Oberschenkel

Vellmar – Es ist der Horror jedes Läufers und Spaziergängers: ein nicht angeleinter Hund, der ohne Vorwarnung zubeißt. Genau das ist jetzt einem Jogger in Vellmar passiert.

Der 30-Jährige aus Kassel war bereits am Sonntag, 24. Februar, auf der Wiesenstraße in Niedervellmar Richtung Norden unterwegs, wie die Polizei gestern mitteilte. Als er vor der Eisenbahnbrücke in die Unterführung an der Ahna einbog, kam ihm laut Polizeisprecher Thorsten Werner ein freilaufender Schäferhund entgegen. Der 30-Jährige verlangsamte daraufhin sein Tempo, aber der Hund sprang ihm nach, umrundete den Jogger und biss ihn in den Oberschenkel.

Daraufhin forderte der 30-Jährige den Halter des Schäferhundes auf, diesen anzuleinen, was dieser tat und ohne Kommentar in Richtung Oberer Weißer Weg weiterging. Der Jogger hat ein Hämatom am Oberschenkel, das vom Arzt behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und erhofft sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung auf den Hundehalter.

Der 30-Jährige beschreibt ihn als etwa 70-jährigen Mann normaler Statur, etwa 1,75 Meter groß mit wenig bis gar keinen Haaren. Er ist vermutlich Deutscher und trug an diesem Sonntag eine braune Jacke.

Der Schäferhund war vermutlich ein Mischling, aber mit der rassetypischen Größe, wie die Polizei mitteilt. Eine Besonderheit hatte der Hund jedoch: Er war kupiert, hatte also einen gekürzten Schwanz.

Die Polizei bittet um Hinweise unter: 0561/91 00.