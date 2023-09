Schimmel stoppt Therapiestunden einer Vellmarer Fachärztin

Von: Valerie Schaub

Nicht mehr nutzbar nach dem Unwetter: Dr. Franziska Weiß kann in dem Gruppenraum ihrer Praxis in Vellmar nicht mehr therapieren. Die Wand schimmelt. Jetzt muss sie ihre Patienten vertrösten, obwohl viele auf der Warteliste stehen. © Valerie Schaub

Die Vellmarer Fachärztin Franziska Weiß muss Patienten wegen Schimmel in ihrer Praxis absagen. Dabei sei der Bedarf hoch.

Vellmar – Eigentlich will Dr. Franziska Weiß in ihrem Praxisraum mit der 3-D-Tapete und den bunten Stühlen Menschen therapieren. Das ist ihr Job, momentan aber unmöglich: Die Wand hat Flecken vom Schimmel, Teile der Tapete sind abgerissen, es riecht modrig. Ohne geöffnete Fenster kann sie den Raum nicht mehr betreten.

Nach dem Unwetter im Juni hat sich der Wasserschaden im Praxisraum am Rathausplatz immer weiter ausgebreitet, berichtet die Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Mittlerweile ist es so schlimm, dass der Gruppenraum nicht mehr nutzbar ist. Für die Ärztin schon gar nicht, denn sie hat eine Schimmelpilzallergie.

Als Ende Juni das Sturmtief über Kassel und Teile des Landkreises fegte, traf es den Rathausplatz in Vellmar hart. „Das Wasser drückte durch die geschlossenen Fenster“, berichtet Weiß. 60 Liter habe sie in Eimern aufgefangen, bis spät abends geputzt, um Schlimmeres zu verhindern, dachte sie. Nach zwei Wochen wurde die Wand über der Fußleiste schwarz, weitere zwei Wochen später zeigten sich Flecken an der Decke. „Als ich im Urlaub war, wurde die Wand grün.“

Natürlich habe sie das der Hausverwaltung gemeldet, auch die Pfütze, die sich schon in den Tagen vor dem Unwetter auf dem Boden gebildet habe. Stundenlang wartete sie auf Handwerker, verschob Termine, schickte immer wieder E-Mails, suchte sogar Alternativen, erzählt sie. Aber die seien rar. „Ein Drittel meiner Patienten kommt mit den Öffis oder zu Fuß.“ Die Praxis müsste zentral liegen.

Da sie selbst vor zwei Jahren viel in die Praxisräume investiert hat, wäre ihr am liebsten, sie könnte bleiben und die Räume würden renoviert. „Aber es passiert ja nichts.“ Nicht mal Trocknungsgeräte seien aufgestellt worden. Weil immer wieder Feuchtigkeit nachkomme, hieß es, man müsse erst die Ursache finden. Lediglich Anti-Schimmelpads bedecken die Stellen an der Wand.

Die zuständige Hausverwaltung will sich der Zeitung gegenüber nicht äußern, teilt sie mit. Die Sache werde schnellstmöglich repariert, heißt es.

So sieht die Wand unter den Anti-Schimmel-Pads aus. © Franziska Weiß

Weiß therapiert in ihrer Praxis vor allem Gruppen, rund 40 Patienten sieht sie in der Woche, 85 im Quartal – normalerweise. Jetzt verbringe sie ihre Zeit mit Absagen: „45 Anrufe für null Euro Verdienst“, sagt sie. Dabei geht es ihr nicht in erster Linie um ihren Verdienstausfall. Sondern darum, dass sie ihre Patienten hängen lassen muss. „Manche haben nach dem Unwetter selbst Ängste und starke Schäden in ihren Wohnungen.“ Sie wäre gern für die Patienten da, anstatt sich um den Schaden zu kümmern.

Die Nachfrage nach Therapiestunden ist groß, die Aufgabe von Fachärzten und Psychotherapeuten werde immer wichtiger, vor allem nach der Corona-Pandemie. 15 Monate müssen Patienten bei Weiß auf einen Platz warten. Momentan versucht sie, wenn möglich Hausbesuche oder Einzeltherapie zu machen. Als Fachärztin behandle sie viele psychosomatische Leiden, sie kann Rezepte und Krankmeldungen schreiben. Außerdem bilde sie als eine von drei Praxen in Stadt und im Landkreis Kassel Fachärzte im Therapieverfahren Verhaltenstherapie weiter. Aber mit der unsicheren Raumsituation weiß sie nicht, ob sie das weiter anbieten kann.

Aus Verzweiflung hat die Fachärztin die Stadt Vellmar nach Räumen gefragt. Die Verwaltung, die selbst in eigenen Gebäuden betroffen war, hat ihr nichts anbieten können.

Wie es weiter geht? Das wüsste Weiß selbst gern. Mittlerweile hat sie erfahren, dass die Ursache für die anhaltende Feuchtigkeit eine verstopfte Regenrinne sein könnte. Nach mehreren Nachfragen sei nun auch eine Firma mit der Trocknung beauftragt. Ob sie tatsächlich kommt, bleibe abzuwarten.