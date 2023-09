Schluckspecht aus Kassel eröffnet Filiale am Rathaus in Vellmar

Von: Valerie Schaub

Noch Baustelle: Mitinhaber Dimitrios Kitsu, der selbst in Vellmar wohnt, eröffnet am Rathausplatz eine Filiale der Weinhandlung Schluckspecht. © Valerie Schaub

Im noch leeren Geschäft am Rathausplatz 7 in Vellmar zieht bald ein neuer Mieter ein: Die Weinhandlung Schluckspecht eröffnet eine Filiale.

Vellmar – Wer über den Vellmarer Rathausplatz bummelt, sieht auch ein, zwei leer stehende Geschäfte. Bald wird es eins weniger geben und die Vellmarer können hier wieder Wein kaufen.

Noch stehen Regale, Farbeimer und Paletten anstatt Weinflaschen in dem rund 80 Quadratmeter großen Verkaufsraum, aber im Kopf von Dimitrios Kitsu ist schon alles geplant: Dort die Weinregale, hier die Feinkost, daneben Delikatessen, in der Mitte ein langer Stehtisch für Verkostungen und Weinproben, zeigt der 57-Jährige.

Kitsu ist Mitinhaber der Weinhandlung, die in Kassel an der Wilhelmshöher Allee über 1000 Weine vor allem aus Europa verkauft. In Oberzwehren ist das Lager und ein kleiner Verkaufsraum beheimatet.

Dass der Laden jetzt eine Filiale in Vellmar eröffnet, sei nicht unbedingt geplant gewesen. Auch nicht, dass sich das Geschäft vergrößert, sagt Kitsu. Vielmehr erfüllt sich der gebürtige Grieche mit dem kleinen Laden in Vellmar einen eigenen Traum.

„Ich hatte den Laden schon lange im Blick.“ Kitsu wohnt selbst in Vellmar, ganz in der Nähe. Schon seit Jahrzehnten sei in dem Geschäft Wein verkauft worden, auch zuletzt. Aber der Ladenmieter sei ausgezogen, und die Verkaufsräume waren nach einem Besitzerwechsel wieder frei. „Ich habe sofort zugeschlagen“, sagt Kitsu. „Ich musste.“

Zu der Stadt Vellmar hat Kitsu eine weitere Verbindung. Rund 13 Jahre hat die Weinhandlung Schluckspecht das Catering beim Festival Sommer im Park am Festplatz übernommen. Als das Festival in der Corona-Pandemie pausierte, gaben Kitsu und sein Geschäftspartner das Catering ab. Die Stadt freut sich nun um so mehr, die Weinhandlung als direkten Nachbarn am Rathausplatz zu haben, sagt Stadtsprecherin Astrid Kneuer.

Dass das Geschäft recht klein ist, passt Kitsu ganz gut. Hauptsache, er kann mit seinem Geschäft dazu beitragen, den Platz weiter zu beleben. Kitsu kann sich auch vorstellen, auf dem Markt präsent zu sein. Auch mit kleinen Veranstaltungen will er Menschen auf den Rathausplatz locken.

Bis es so weit ist, steht aber noch ein bisschen Arbeit an. Große Schäden gab es im Laden nach dem Unwetter Ende Juni zum Glück nicht, sagt Kitsu. Die Elektrik ist schon erneuert worden, danach sind die Sanitäranlagen und die Böden dran, es muss gestrichen werden und schließlich hofft er darauf, dass die neu produzierten Regale und die Inneneinrichtung pünktlich geliefert werden.

Die Eröffnung ist für Anfang Oktober geplant, wenn alles gut läuft. Dimitrios Kitsu freut sich schon darauf, selbst Kunden zu bedienen. „Für mich ist das ein Heimspiel.“